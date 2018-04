VIDEO: Aterrador niño fantasma juega con un globo en un pub

Hay situaciones en las que la ficción parece aplastada sin contemplaciones ante la inexorable realidad. O si lo prefiere ver de otra manera, lo increíble de una cuestión, con el correr de los minutos y conforme se suceden las cosas, cuando las historias en la actualidad se viralizan y todo se hace masivo, resulta mucho más concreto y hasta con tintes bien reales, al menos, en la apreciación generalizada.



Porque siempre suele quedar un cúmulo de dudas sobre si, en casos como estos, se produjeron trucos, engaños, o alguien se tomó el trabajo y el tiempo para mostrar lo inexplicable y embaucarnos a todos. Tanto, si lo hace bien, que hasta nos deja una filmación en la que algo, un espíritu fantasmal u otra fuerza superior a las conocidas en la tierra, logra hacer que un simple globo se mueva en forma inteligente.



La historia se produjo en un pub de Wrexham, al norte del principado de Gales, donde la dueña del lugar logró captar imágenes increíbles, que podrían aterrar al más corajudo de los mortales. Y el sitio Mundo Esotérico y Paranormal (MEP) describe el caso con todos sus detalles, como para que todo resulte mucho más enigmático y aterrador.

Se mueve solito

Gail Roberts, de 42 años y propietaria del pub The Kings Mills, cree que el espíritu fantasmagórico de un pequeño fallecido tiempo atrás ha estado jugando con un globo dentro de su local.

La mujer, que quedó anonadada en un primer momento, luego reaccionó e incluso se animó a filmar un video lleno de suspenso, en el que un globo, aparentemente normal, se moviliza por sí solo, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible, que lo lleva apenas por encima del piso.

El hecho se produjo el pasado 31 de marzo por la noche cuando vio un globo azul a escasos centímetros del suelo, moviéndose sin que nada lo arrastrase y sin que mediara corriente de aire u otra cosa que motivara que se trasladara, incluso realizando una extraña maniobra por debajo de una banqueta.



Vuelo inteligente



Gail, tras quedar paralizada, se animó y filmó el globo moviéndose de izquierda a derecha junto a un mostrador del pub.



Asimismo, observó con detenimiento como ese inocente juguete con el que juegan los chicos realizó una ajustada maniobra para pasar entre las patas y barrotes transversales de la banqueta, y luego, en un inusitado movimiento inteligente, dejar de avanzar para girar hacia la izquierda y elevarse escasos centímetros, antes de posicionarse quieto detrás de la barra.



Lo más enigmático, según contó Gail, quien pasa muchas horas al día en el pub, es que el globo se movía totalmente diferente a como lo hacían otros globos inflados con helio y que enseguida se elevaron hasta el techo.



Sin embargo, lo más escalofriante de todo este relato fue que una de los clientes contó que la noche anterior al extraño suceso sintió cómo una supuesta chica la tomaba de la pierna. Aunque inmediatamente, al observar qué estaba sucediéndole se percataba de que no había ningún niño presente en el pub.



Los dichos



"Acabábamos de cerrar el pub y estábamos a punto de irnos a dormir cuando vi algo que se movía”, explicó Gail al tabloide británico Daily Mirror.



La mujer reconoció también que esta no es la primera vez que suceden hechos inexplicables en su local:

“Realmente me asustó. Se detuvo y comenzó a moverse hacia nosotros, sólo pudimos mirar con asombro. Al principio pensamos que podría ser una corriente de aire, pero todas las ventanas estaban cerradas y ninguna otra cosa se movía. No fue nada de eso, por la forma en que golpea la silla y luego se detiene”.



Gail explicó también que cuando filmó la grabación había una veintena de globos que habían sido inflados con helio y que se encontraban flotando pegados al techo, y que ninguno se movía.



Sorprendida y tras recurrir a las redes sociales para buscar una explicación sobre este encuentro paranormal, la mujer descubrió otros sucesos en esa misma noche, incluida una inquietante sensación en uno de los habituales clientes del pub.



“Una de las chicas de la fiesta dijo que creía sentir a un nene agarrando la parte de atrás de su pierna debajo de la mesa. Pero no había ninguno en la fiesta. El globo comenzó a una altura de una persona adulta, luego bajó considerablemente, por lo que existe la posibilidad de que sea un fantasma. Me han escrito algunos usuarios de la web diciéndome que en el video se puede ver a un nene con el globo. Este no es un incidente aislado. Hemos tenido vasos y barriles que se caían solos y extraños ruidos en la parte posterior del local”. Más claro, imposible.



Sin antecedentes



La dueña del local también indicó que no tenía constancia de algún trágico hecho que hubiera ocurrido en el pasado en el histórico pub, pero que intentará ahondar en el origen. Sí es real que, desde que el vídeo se viralizó en las redes sociales, miles de internautas han ofrecido sus teorías sobre el incidente sobrenatural, con algunos asegurando que se trata del espíritu de un niño que falleció.



Asimismo, investigadores de lo paranormal británicos se han contactado con Gail, en un intento de hallar una explicación plausible a lo que se ve en el video. En cambio, los más escépticos dudan de los movimientos del globo y reafirman que se trata simplemente de un globo lleno de helio moviéndose muy posiblemente por el aire acondicionado o una corriente de aire. Nada nuevo. Una teoría que nosotros no abonamos.



Planos paralelos



Está visto que hay diferentes planos dimensionales, y que no todo lo que vemos es lo único que nos rodea.



Así, para comprobar si hay actividad en una dimensión distinta de la que vivimos, se deben dar hechos como el que describimos, en el que indudablemente los espíritus fantasmales se activan y nos adentran -y muestran- en un mundo diferente, hasta mágico, al que no todos pueden acceder. Es que si bien todos deberíamos acceder a ese otro “mundo”, sólo aquellos que parecen listos y dispuestos a vivir esa experiencia lo logran.



Claro que, en muchas oportunidades, esos espectros fantasmales pueden arrimarse tanto a nosotros, aun cuando no se los haya llamado, como sucede muchas veces cuando un familiar recientemente fallecido en una casa logra, de alguna manera, reavivar su presencia. La mayoría de los expertos en este tipo de manifestaciones afirman que cuando un espíritu se aparece así, es porque tienen un importante mensaje que brindar.



Consideremos que ingresar al mundo de los muertos, de sus espíritus, representa ingresar a un plano inexplorado por los seres vivos. Entonces se hace clave comprender lo que buscan decir esas almas que aún continúan entre los vivos. Es el caso del nuevo video, que muestra a un chico fantasma jugando con un globo, lo que para muchos es una evidencia de que un espíritu está intentando transmitir un mensaje.



El dato - Filme



La grabación del globo que se mueve extrañamente por diferentes sectores del pub puede observarse a través de este video

