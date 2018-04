“Exigimos nos dejen elegir cuándo ser madres”

Es médica tocoginecóloga del fallo FAL y especialista en medicina legal, habló sobre el debate por la despenalización del aborto y detalló los puntos que forman parte del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito.

Estuvo en Jujuy en un conversatorio sobre la Despenalización del Aborto en Argentina organizado por la Diplomatura en Violencia de Género, Derechos y Movimiento de Mujeres.

-¿Cuáles son los ejes para analizar un tema tan “polémico” como es la despenalización del aborto?

-Voy a plantear las tres partes que componen: una mirada desde la salud pública, hablar de la mortalidad vinculada por causas del embarazo, porque las mujeres y las niñas nos podemos morir en los partos o por abortos clandestinos. También abordaré las distintas leyes y tratados de derechos humanos que consideran que el aborto es un derecho humano. Y por qué tiene que ver con nuestros derechos a la vida, a la salud, la autonomía de una sexualidad libre de violencias y también hablar de bioética. A veces uno escucha decir que hay médicos que no hacen abortos por cuestiones éticas y la ética nos obliga a hacerlos.

-En Jujuy se denunciaron casos de médicos que se amparan en la objeción de conciencia…

-Hemos visto que se usa para negar ligaduras tubarias, negar abortos, negar anticonceptivos. La objeción de conciencia es un derecho de los individuos frente al poder del Estado. Una persona testigo de Jehová tiene derecho a objetar a ser transfundida, un soldado tiene derecho a objetar a realizar un servicio militar obligatorio. Los médicos somos médicos porque queremos, y nos pagan. Entonces al ser una actividad no obligatoria y rentada totalmente voluntaria, el médico que sienta que lo ofende respetar el derecho de las mujeres a la anticoncepción o al aborto, no tiene que trabajar con mujeres. Porque los médicos somos el estado para las mujeres. La objeción de conciencia sería desde la mujer al Estado; pero los médicos somos garantes de la salud, de la vida de las personas que atendemos. Trabajemos en un hospital o en una clínica, Así que el nuevo proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, no incluye la objeción de conciencia, porque es anticonstitucional.

-En este debate es necesario desenmascarar esos prejuicios, y avanzar en la discusión y en la salud pública de las mujeres…

-Esto es una imposición fundamentalista, donde personas religiosas o muy machistas pretenden estar por encima de la ley. Sabemos los peligros del fundamentalismo, lo vemos en las sociedades islámicas que en estos últimos años a las mujeres les han prohibido salir de las casas, ser revisadas por médicos, estudiar. Nosotros pedimos la igualdad.

-Una de las discusiones es si el embrión tiene vida al ser concebido…

-Estamos de acuerdo que un embrión tiene vida, un embrión no es una persona. Las personas somos capaces de vivir independiente, no estamos conectados por un tubo a otra persona, y le robamos su sangre, su oxígeno, sus nutrientes y las ponemos en peligro para vivir. El embrión no flota en el aire, está dentro del cuerpo de una mujer que puede morir en ese parto, y de hecho el riesgo en este país es alto. La cuarta causa de mujeres jóvenes es complicaciones en los embarazos y el 80 % muere al final del embarazo. Entonces si un embarazo es potencialmente mortal al final, mientras que un aborto seguro no tiene riesgo. Las mujeres exigimos que nos dejen elegir cuándo queremos ser madres y cuándo no.

-Pudo seguir el debate de la apertura en el Congreso de la Nación…

-Sí lo pude seguir, como es el abogado Gil Domínguez mencionó por qué no sirve esta política de prisión para los que abortan, por qué nunca disminuyó el número ni la mujer dejaría de abortar por ir a la cárcel. Hablaron Paola Bergalo, otras abogadas sobre los tratados de derechos humanos, una médica psicoanalista contó cómo un embrión para que se transforme en persona tiene que haber una madre que lo desee, que lo invista de humanidad y de afecto. Fue muy interesante el debate por la mañana y por la tarde estuvieron los anti derechos y escuché muchas mentiras. Una médica dijo que cuando nos embarazamos, pasan células del feto a la madre ¡que nos sanan!, y eso no pasa ni del feto a la madre ni viceversa. Solo pasan sustancias y el feto tiene otro tejido, y cuando se rompe la bolsa a veces justo después del parto y pasa líquido amniótico con células fetales con sangre a la mujer, la mujer muere.