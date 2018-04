Gimnasia no pudo quebrar el cero ante

El arbitraje fue deliberadamente malo. Las dudas sobre Jonathan Correa se empezaron a confirmar a los pocos minutos de comenzar el partido. Amonestó incorrectamente a Frezzotti, Auzqui y Manchot. Luego sí acertó al mostrarle la amarilla a Prichoda, pero con este panorama el trámite posterior se desarrolló bajo un clima de sospecha. Y encima, en el complemento, el cordobés expulsó a Asenjo y Auzqui. También a González para equilibrar. Un desastre.

Gimnasia sólo empató con Mitre ayer en el estadio "23 de Agosto" y de milagro el encuentro pudo terminar de jugarse porque la reacción de los locales contra las fallas del referí fueron importantes. Hasta la policía debió entrar al terreno para calmar los ánimos.

En la primera etapa, condicionado, Gimnasia no supo encontrar el rumbo. Un tiro de Distéfano luego de una buena jugada colectiva y una llegada de arremetida de Tesuri fueron las únicas acciones de cierto riesgo.

Moisés, la figura de la cancha, se encargó de anular a Asenjo, la esperanza de gol del "lobo", y el resto de la defensa también respondió con solvencia.

Se pensaba que después del descanso, el dueño de casa saldría con ideas frescas para tratar de vulnerar al seguro arquero Mastrolia, pero no. Inclusive a los 30 segundos, González se comió la apertura del marcador.

Los problemas de Gimnasia se fueron agudizando a medida que pasaron los minutos. Eso sí, a los 19', Asenjo reventó el palo izquierdo visitante y un rato más tarde Sanabria, tras tocar con Tesuri y Distéfano, casi abrió la cuenta.

Fue el mejor momento del "lobo", pero de contragolpe -en la única llegada de Mitre- Alesandroni obligó a lucirse a Burrai.

Los "mistoleros" estaban más que cómodos con el cero a cero, ya que con el punto sumado podrán definir su permanencia en casa. Y encima, vía contraataque, tuvieron dos chances que casi terminan en festejo y ambas protagonizadas por Fergonzi. Sanabria evitó el gol sobre la línea y Ferreyra, con la ayuda del palo, también impidió que la victoria viajara a Santiago. En el medio, las expulsaciones y la reacción contra el inafable Correa.

Fue cero a cero y ahora el conjunto del Martín Astudillo tendrá que ganarle a Morón en Buenos Aires para asegurarse un lugar en el Reducido.

También empatando e inclusive perdiendo alcanzará el objetivo propuesto al inicio de la temporada, pero dependerá de otros resultados.

La realidad es que llegó al final del torneo con poca nafta. Sabe que debe mejorar o realizar el último esfuerzo para no quedar afuera. Los números marcan que el presente no es para nada alentador. De los últimos 15 puntos en disputa, apenas sumó 3 y preocupa.

El lunes 30 del corriente a las 15.30 irá al reducto del "gallito", que también sueña con ingresar al Octogonal, a buscar la victoria y tratar de terminar lo más arriba posible. Irá sin su referente de área, Mauricio Asenjo, ni su volante más pensante, Diego Auzqui.

Astudillo indignado: “Jugamos contra doce”

Martín Astudillo no pudo ocultar su fastidio por lo ocurrido ayer tras el empate de Gimnasia ante Mitre de Santiago del Estero.

El entrenador “lobo” fue muy duro con el juez Jonathan Correa, a quien tildó de poco profesional por los condicionamientos que sufrió su equipo en este partido y de cara a la próxima fecha.

“Fue un partido raro y muy disputado. En el cual se nos hizo complicado en el inicio mismo. Pero después ajustamos las líneas y ellos hicieron un cerrojo defensivo, intentando salir de contra. En el segundo tiempo se desvirtuó el partido, debido a situaciones que no nos competen. Me duele hablar y tener que hacerlo de este tema. Si yo hubiera perdido jugando mal, y contra once rivales solamente, tendría otro tipo de análisis. Y me haría cargo de la derrota. Pero al tener esa ayuda adicional, se hace muy difícil. Y nosotros lo sabíamos, que este árbitro tenía antecedentes y más con este equipo. Teníamos que dejar la duda de lado, pensando que podían ser honestos a la hora de dirigir. Pensé que ante esa información que teníamos, el árbitro sería honesto realmente. Contra eso jugamos desde el principio porque nos condicionó en ataque y en sacar tarjetas amarillas. Y no fueron a jugadores al azar, sino que a nuestra columna vertebral. Esto no fue casualidad. Y después de todo lo que hizo, nos expulsó a dos jugadores que venían siendo claves. No es un daño a este partido, sino que es un daño al próximo partido”, se despachó el entrenador mendocino, quien agregó que lo sucedido “es como premeditado. Nosotros luchamos contra doce durante todo el partido. Jugando bien o mal, pero ante esa situación es realmente imposible porque la cabeza te juega a diez mil por minuto, como las pulsaciones. Y cuando ves que las injusticias se hacen más grandes, se hace mucho más complicado. Vuelvo a insistir en que si hubiera jugado mal, me hago cargo, pero no puedo obviar todo esto que pasó. Me siento orgulloso por los jugadores que pese a todo, buscaron por todos los medios, pese a que jugamos contra doce jugadores, vuelvo a insistir”.

Analizando la situación de ayer y lo ocurrido en juegos anteriores en cuanto a arbitrajes que complicaron al “lobo”, Astudillo expresó que “siempre digo que por como están las cosas hoy en día, si no tenés a alguien fuerte en AFA, es muy complicado. Mitre tiene a alguien así y tiene sus privilegios. Nosotros no podemos hacer nada contra eso. Desde el principio desde la cúpula con los árbitros, tendrían que ser más profesionales y no buscar beneficiarse con este tipo de cuestiones. Me duele por el árbitro que con 28 años se preste a este tipo de cuestiones y vaya uno a saber qué le deparará el futuro”. El plantel “albiceleste” tendrá hoy jornada de descanso y desde mañana comenzará a preparar el partido ante Morón. (Manuel Caballero)