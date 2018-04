Gestión teatros públicos

El Teatro Mitre abrió sus puertas en 1901, actualmente es un organismo dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy, a cargo del Secretario de Cultura, y cuenta con una Administradora, Silvia Pieruzzi. El pasado jueves 19 de abril el Mitre abrió la temporada oficial 2018 con un espectáculo de apertura, donde trabajaron muchos de nuestros artistas destacados, con el espíritu y especial cariño que profesan por esta institución. El 19 de abril es una fecha emblemática para la Ciudad de San Salvador de Jujuy, pero también para el Teatro Mitre, porque con motivo de la efeméride se reinauguró en 1978. Durante años esta fue la fecha de inicio de la actividad en el Mitre, lo que supuso la pérdida sistemática de programación durante una cuarta parte del año, coincidiendo con la temporada estival. La llegada del nuevo Ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas, supuso la interrupción de esta dinámica histórica. Posadas solicitó que programaran actividades en verano y, con tal motivo, apareció la oferta “Verano en el Mitre”.

El problema de las competencias: dirección artística y administración. Los funcionarios a cargo del Teatro Mitre han tenido siempre un problema derivado del propio marco institucional, porque la lógica de los escalafones laborales en la Administración Pública Provincial está organizada en función de categorías jerárquicas, cuyas funciones y misiones no contemplan particularidades del ámbito cultural. Así, muchos de los popularmente conocidos como “directores” del Teatro Mitre fueron realmente “Administradores” del mismo y/o, en su defecto, “directores” con las competencias normativas de la Administración Pública Provincial. No hace falta ser experto en Gestión de Teatros para considerar que los directores artísticos y los administradores desempeñan funciones diferentes. A los primeros les compete la capacidad de generar identidad cultural institucional, mediante la definición de criterios de programación sustentados en políticas públicas de la cultura. A escala global, los directores artísticos de teatros oficiales suelen ser personalidades relevantes, es decir, personas con trayectoria teatral que son reconocidas por sus méritos artísticos. A los segundos, se les presume competencia administrativa para el manejo de recursos económicos, técnicos, patrimoniales, humanos…etc. Evidentemente, ambos funcionarios públicos, Director Artístico y Administrador del Teatro, deben trabajar en sinergia y complementariedad, en función de promover políticas públicas de la Gestión de Gobierno: lo que no invalida que sus competencias y funciones sean diversas. Sin embargo, muchas veces en la historia del Mitre y de otros teatros oficiales, los administradores intervinieron en las lógicas de programación. De hecho, cuando los teatros públicos carecen de directores artísticos, generalmente programan sus actividades en función de las solicitudes de sala que realizan las compañías. Es decir, un administrador puede “alquilar”, “ceder”, “coordinar” la explotación del espacio teatral y, con este criterio, construir agenda teatral. En estos casos las políticas culturales para el sector teatral público quedan reducidas a los criterios de explotación de las salas. Se habló durante el primer año de Gestión del Gobierno de Gerardo Morales de la elaboración de un plan de cultura provincial, que no vio la luz en tiempos de Oheler-Aldana y que todavía estamos esperando. Por lo tanto, [my1] no hay declaración programática sobre cuáles son los lineamientos políticos que sustentarán la Gestión del Teatro Mitre, como tampoco de los criterios artísticos que mediarán en la creación de la agenda cultural de esta institución. Esperemos que no se apele a la “creatividad” del sector y a su empoderamiento como “emprendedores” para que generen propuestas destinadas a solventar “recortes presupuestarios”. La sustentabilidad de los recursos culturales es una obligación de Estado, no puede quedar librada a la explotación económica de los mismos y/o a la bonhomía de los hacedores culturales. Cultura, Educación y Sanidad no aplican a criterios de sustentabilidad económica.