Adopción de niños: Poder Judicial desmiente a funcionaria provincial

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez, en declaraciones a El Tribuno de Jujuy afirmó que hasta diciembre de 2015 no existían registros de dictámenes de adoptabilidad en la provincia. Sin embargo, desde el Poder Judicial desmintieron categóricamente dicha situación y confirmaron que sólo desde 2016 a 2017 se concretaron 26 adopciones. A principios de este año la noticia sobre la adopción de cinco hermanitos marcaba un hecho trascendental en tiempos donde la inflación y la crisis económica ocupan el primer lugar de las agendas y la opinión pública. Por lo importancia del caso, El Tribuno de Jujuy entrevistó a la titular de Niñez, Adolescencia y Familia a fin de conocer cuántos niños y adolescentes aguardan ser adoptados en la provincia, y cuántos casos de adopción se habían concretados. En aquella oportunidad la funcionaria aseveró que hasta diciembre de 2015, no existían dictámenes de adoptabilidad, dejando en claro que el caso de los 5 hermanitos que fueron adoptados por una familia cordobesa figuraba como la única resolución favorable. No obstante desde el Poder Judicial desmintieron esa información y por el contrario, destacaron que en los últimos años se efectuaron 290 adopciones de menores que fueron entregados por los jueces del Tribunal de Familia a postulantes tantos de Jujuy como del resto del país, cumpliendo estrictamente las normas legales que rigen la materia en la nación Argentina.

"La titular de esa repartición publica informó que la adopción de cinco hermanos jujeños por parte de un matrimonio de la provincia de Córdoba era el único caso de adopción en los últimos años, lo cual resalta la falta de conocimiento de la funcionaria, de los registros oficiales existentes sobre los casos de adopción en Jujuy", remarca el comunicado emitido por el Departamento de Prensa del Poder Judicial. El documento asegura que el desacierto de la secretaria llamó la atención en el ámbito judicial, por cuanto de acuerdo al "Registro Único de Adopción de la Provincia de Jujuy" que depende del Fiscal General Adjunto del Superior Tribunal de Justicia, en el período 2001 a 2017, "se produjeron 290 adopciones (150 varones y 140 mujeres), entre los cuales se encontraban 33 grupos de hermanos".

Del total de adopciones, detallaron, 165 fueron postulantes de esta provincia y los restantes de otras jurisdicciones argentinas, "todos inscriptos previamente en el Registro Único de Adopción (RUA)".

Estos datos, según informaron, surgen de lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en Acordada N§150 de fecha 6 de octubre de 1998, por la cual se creó el Registro antes mencionado, estableciendo en el punto 16 que "el Juez de Familia competente deberá dar cuenta a la Secretaría del Registro, a cargo del Fiscal General Adjunto, de la entrega del menor en guarda con fines de adopción dentro de los tres días de la resolución, dejándose constancia expresa en el Libro de Aspirantes. De igual modo se procederá, dictada que fuera la sentencia de adopción. Asimismo comunicará cualquier novedad al respecto en forma inmediata, como por ejemplo renovación de la guarda con miras a la adopción o nulidad de la sentencia".

Finalmente, recordaron que aquellas personas que deseen adoptar un menor de edad, deberán, como requisito indispensable, inscribirse en el RUA, trámite que no tiene costo alguno ni requiere la participación de abogado. Los interesados podrán recabar información en la página oficial del Poder Judicial www.justi ciajujuy.gov.ar, link Registro Único.

.