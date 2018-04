Afiliados de Pami piden continuidad de médico

TILCARA (Corresponsal). Pacientes e hijos de pacientes de Marcelo Villa, médico cabecera del Pami, elevaron notas al Ministerio de Salud de la Provincia, al Pami y al Centro de Jubilados "Doctor Carlos Alvarado" de Tilcara, con el fin de pedir que el facultativo continúe como médico de los abuelos, ya que se les había informado que sería reemplazado a fin de mes.

María Tolaba, hija de la afiliada Claudia Tolaba, dijo que "el doctor Villa atiende a los afiliados de Pami en el Centro de Jubilados, y nos reunimos para pedir que continúe en esa labor. Nos dijeron que van a poner a otro médico. Al doctor Villa lo conocemos desde hace más de veinte años, a veces vamos a consultarlo al domicilio. Si viene un médico de Jujuy siempre va a ser distinto".

Mirta Mamaní es hija de dos afiliados de más de setenta años, y agregó que "mi mamá no pudo venir porque está operada y me pidió que viniera porque está preocupada por la noticia de que les van a cambiar el médico. Siempre tuvo buena atención, desde cuando trabajaba en el hospital "Salvador Mazza", y como médico de cabecera ya están acostumbrados a él. Cambiarlo sería perjudicar a los abuelos. Lo he visto atender a más de treinta personas, visita a los abuelos en las casas, los escucha".

Petrona Cabezas de Aguaisol es afiliada del Pami. "Al doctor lo conozco desde que se recibió. Es muy buen profesional y atiende hasta la hora que se terminen los pacientes".