Sancionaron una estudiante por ir al colegio sin corpiño

Una alumna de cuarto año del colegio Reconquista, ubicado en el barrio bonaerense de Villa Urquiza, fue sancionada por la rectora por no usar corpiño. A raíz de la decisión de la directora, el resto de los estudiantes del establecimiento público se solidarizaron con la alumna y empapelaron el colegio con consignas a favor de la chica.

"A los profesores les pareció una locura. La rectora fue la que me sancionó", contó Bianca, destaca Telefe Noticias, y agregó: "mi mamá vino a hablar con la rectora, vino a quejarse y a pedir explicaciones". La chica recibió un llamado de atención por escrito, que al repetirse por tercera vez se convierte en sanción.

"Mi corpiño no define que tan buena alumna soy", "La cantidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto que merezco" y "La ropa no define nuestro rendimiento escolar" fueron algunos de los carteles que armaron los compañeros de la chica para defenderla.