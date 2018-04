4º Torneo Interprovincial

En categorías sub 13 femenino y masculino y sub 15 femenino se desplegará el certamen organizado por el club "merengue".

Tres jornadas intensas. El viernes a las 17 en el Club Altos Hornos Zapla se pondrá en marcha la 4§ edición del Torneo Interprovincial de Vóley en categorías sub 13 femenino y masculino y sub 15 femenino que tendrá otros dos escenarios más en la ciudad siderúrgica que hasta el domingo albergará a jóvenes de diferentes equipos y clubes de nuestra provincia y también delegaciones de Salta.

Justamente Diego Pistone, el instructor de la especialidad en la entidad "merengue" y coordinador de la competencia, comentó que "estamos en los últimos detalles y confirmando los equipos que nos visitarán entre ellos 6 delegaciones de Salta tanto en sub 13 y sub 15 femenino. Estamos en lo que tiene que ver con la preparación de las canchas, cronograma de partidos y el albergue para poder atender de la menor manera a las delegaciones que lleguen a nuestra ciudad".

Inmediatamente agregó que "se jugará en sub 13 femenino y masculino y en sub 15 femenino. El viernes a las 17 dará inicio con 4 partidos, dos del sub 13 femenino y dos del sub 15 femenino. El sábado será la jornada donde jugarán el grueso de los partidos en el Club Zapla, en estadio Olímpico y en la Escuela Técnica de Palpalá donde se desarrollarán todos los encuentros que serán alrededor de 50 hasta su finalización con la correspondiente premiación. Teniendo en cuenta entre los equipos y clubes participantes estarán Gimnasia y Tiro de Salta, CVC 200, Atlético Gorriti, Fundación Jujuy Vóley, Sociedad Italiana, Sociedad Española, Unju entre otros".

En ese mismo sentido remarcó "quiero agradecer a la Comisión Directiva del club Zapla y al apoyo de los padres porque vamos creciendo año tras año. Esta es la cuarta edición del torneo donde el objetivo es consolidarnos en el NOA y que la competencia siga teniendo trascendencia", enfatizó.

Más adelante Pistone anticipó que "estos son los torneos que nos habilitan a nosotros para salir a competir a nivel nacional y acumular experiencia. Tenemos la suerte de que en este año fuimos convocados como el equipo de la provincia que representará a nivel nacional en la categorías sub 13 y sub 15. Y en mayo poder viajar a competir a Chaco", finalizó.

El vóley juvenil en el "merengue" es una de las actividades de mayor crecimiento en estos últimos años gracias a la apuesta de los chicos/as, padres e instructores que actualmente lograron participar en el Torneo de la Federación Jujeña de la especialidad y con varios viajes fuera de Jujuy donde obtuvieron buenos logros.