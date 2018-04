Terapias que contemplan a las personas de forma integral

¿Qué es un terapeuta holístico?

Holístico habla de un ser como un todo. “Holos” es el todo, cuerpo mente y emociones, por ahí el médico nos trata más de un cuerpo mecánico, biológico químico. El psicólogo nos trata solo desde la mente y lo espiritual es abordado por las religiones que practicamos. Somos un todo. En realidad cuando enfermamos o tenemos una situación de conflicto, debemos abordarlo desde el todo, de una forma integral. No es solo que se enfrenta un cuerpo sino todos los cuerpos. Holístico, me habla de un ser completo. Terapeuta significa que me voy a formar para ayudar a que la persona vuelva a su equilibrio y es complementaria a la medicina tradicional. En algunos casos se necesita del diagnóstico del médico para saber que tejido es el afectado y aplicar cierto tratamiento. Las terapias holísticas entienden que no hay enfermedades, sino enfermos y tienen en consideración no sólo lo que sucede en un órgano o zona concreta del cuerpo, sinó también lo que ocurre en todo el organismo, la forma de manifestarse de la enfermedad y cómo responde la misma a las propias emociones y pensamientos, a las influencias del medio ambiente y a todos los estímulos recibidos; es decir, se tiene en cuenta el entorno del paciente, sus costumbres y su estilo de vida. La terapia holística trata de descubrir los problemas de conexión energética existentes entre cuerpo, mente y espíritu.

¿Cuáles son los temas que se desarrollaran durante la cursada?

Los temas a abordar durante los 11 meses son: el ser holístico, anatomía energética, metafísica y física cuántica, cambio de paradigma, programación neurolingüística, técnicas de meditación y respiración, nociones de medicina china, ventosas chinas, nociones de ayurveda, alimentación ayurveda, reflexología holística, sanación emocional, reiki usui maestría, reiki karuna maestría, ho' hopononpono, el árbol transgeneracional, proyecto sentido, curación cuántica, numerología transpersonal, el perfil del terapeuta y la sesión de consulta, ética y principios del terapeuta holístico.

¿Cuáles son los objetivos del curso?

Durante el dictado de curso, buscamos entregar herramientas y técnicas específicas para la evaluación personal, que promuevan el autoconocimiento, la restauración de la salud y el equilibrio de los tres planos del ser humano. Al finalizar el Curso, los alumnos podrán desarrollar habilidades para la evaluación y determinación del paciente, identificación y origen de los desequilibrios en cada caso, aplicación de técnicas específicas para restaurar la salud.

¿A quiénes está destinada la capacitación?

Está destinado a profesionales, terapeutas, docentes, coordinadores de grupos, público en general dispuestos ampliar sus horizontes comprometidos con el cambio de paradigma. Todo lo relacionado con terapias complementarias, conforman una forma de vida. Está dirigido también a todos aquellos en busca de establecerse laboralmente con vocación de servicio. El abordaje es totalmente renovado, nuevo y de avanzada. No es competitivo con otras escuelas tradicionales ni con la medicina alópata. Las herramientas que se ofrecen no interpretan, no califican, no comparan, no hacen juicios de valor y no proyectan en otro la responsabilidad propia. Por ende el entrenamiento consiste en aprender el arte terapéutico y ser un facilitador del proceso de vida del otro optimizando áreas específicas sin intervenir en lo histórico del consultante.

¿Los interesados en capacitarse donde pueden inscribirse?

El curso dura 11 meses, se dicta un sábado al mes, al finalizar la carrera los alumnos se reciben el título de “Terapeuta Holístico”. El costo es de 1000 pesos mensuales, el inicio de clases fue el sábado 21 de abril a las 8, en el Colegio de Ingenieros, ubicado en Belgrano 969. También lo pueden hacer por teléfono al 3875192648 y al 154078742. Se inscribirán alumnos hasta este sábado a las 8 de la mañana.