"Desde 2016 hemos finalizado 1.063 viviendas y hay 2.240 en ejecución"

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, aseguró que desde 2016 a la fecha se finalizaron 1.063 viviendas en la provincia y que actualmente hay 2.240 en ejecución. A fin de año se entregarían las 35 viviendas de Volcán.

¿Cómo es la situación de la provincia en materia de viviendas?

Jujuy es una provincia que tiene una particularidad por la herencia que recibió por todo el desmanejo en la política de vivienda, de modo que reorganizar esos convenios que estaban desfinanciados, ponerlos nuevamente en ejecución, nos ha llevado gran parte del inicio de la gestión para poder ir acondicionándolos. Muchas de esas viviendas lamentablemente son difíciles de recuperar porque están en la Justicia, porque figuran como certificadas al 100% y no lo están, no tienen infraestructura, ni siquiera es posible brindarles fácilmente infraestructura porque no tienen nexos en los lugares que están construidas, de modo que ahí hay una gran tarea que venimos haciendo con el gobernador Morales, intentando recuperar esas viviendas y poner toda la información a disposición de la Justicia.

Igualmente desde 2016 a la fecha hemos finalizado un total de 1.063 viviendas y hoy tenemos 2.240 en ejecución en la provincia, de las cuales acabamos de entregar 61 en Palpalá, todas estas iniciadas por la propia gestión del presidente Macri y hoy (por ayer) también firmamos convenios por unas 810 viviendas nuevas que demandarán unos 540 millones de pesos, que se construirán en distintos barrios, un trabajo que realizaremos en conjunto con el Instituto de vivienda de la provincia, ya que la provincia aportará un tercio de esta inversión. Una vez que estos convenios se protocolicen, se generará un expediente de pago y a partir de ahí se empiezan a girar los fondos contra avances certificados. Después también tenemos cerca de 1.100 viviendas más que están todavía en evaluación y que se está terminando de recolectar toda la documentación necesaria para poder aprobarlo.

¿Las viviendas que se encuentran en ejecución, se hacen con fondos nacionales o provinciales?

Ambos. Gran parte es de la Nación; pero sucede que muchas veces la provincia adelanta los fondos y luego los rinde contra la Nación. En lo que va del año hemos pagado 126 millones de pesos en certificados de obras de viviendas, el viernes pasado pagamos 68 millones que era un dinero que ya estaba ejecutado por la provincia y que quedaba pendiente de pago con la Nación. A eso se suman 50 millones de pesos más que estaban en proceso de certificación y liquidación dentro de Nación.

¿Se han recuperado algunas de las viviendas sociales que quedaron inconclusas?

Sí, algunos convenios se han puesto nuevamente en ejecución, de hecho las viviendas que entregamos en Palpalá era una obra que había quedado inconclusa del año 2012 y que las reconveniamos con el Ivuj hace poco mas de un año y que pudimos terminar. Otras han costado un poco más porque los convenios poseen muchísimas irregularidades y en algunos casos figuran como certificados al 100% de los fondos transferidos y las obras no están, de modo que cuando se puedan retomar vamos a terminar pagándolas dos veces, lo cual es un gran perjuicio para toda la sociedad.

¿De qué manera se busca garantizar la trasparencia en el manejo de fondos?

Por un lado, no firmamos viviendas cuyos proyectos no sean sustentables desde el punto de vista urbanístico, antes se firmaban convenios de viviendas que no tenían infraestructura ni la preveían; hoy pedimos a cualquier municipio, provincia o ente que quiera solicitar fondos para viviendas que tienen que tener factibilidad de servicios, dominio de la propiedad en la que se van a implantar las viviendas, y por otro lado hacemos seguimientos a través de un sistema de auditorías que son de acceso público a través de nuestra página web,y todas aquellas irregularidades que surjan se pide que se realicen las correcciones correspondientes. También hemos creado un sistema general de beneficiarios al cual le estamos pidiendo a la provincia que adhiera, para crear una base única de beneficiarios, tanto de quienes ya han recibido una vivienda social, como de todo aquel que entre en un nuevo programa de viviendas. La idea es poder cruzar datos con Afip, Anses, Desarrollo Social, el Banco Central y demás organismos para tener un perfil del beneficiario y transparentar quienes reciben una vivienda social. Son políticas que hacen una mejor gestión y uso de los fondos públicos que se destinan a viviendas y que hoy es tan controvertido.

Respecto a la situación de Volcán ¿cómo avanza la construcción de viviendas para las familias afectadas por el alud?

Hemos firmado con el gobernador Morales el comodato de los módulos transitorios que hemos puesto en Volcán, que son cerca de 50, para extenderlos algunos meses más para que las familias que viven ahí puedan hacerlo un tiempo más hasta tanto se finalicen las obras. Hemos previsto, a través del programa que tenemos con Naciones Unidas, la implementación de un programa de acompañamiento social para poder trabajar con las familias que hoy están viviendo esta situación, a partir de fondos de Nación que vamos a destinar a la provincia. Por otro lado también firmamos el convenio, con el financiamiento de Nación, para las viviendas que ya se están construyendo en Volcán, las cuales había iniciado la construcción el Gobierno provincial con fondos de otra obra, a fin de poder financiar las 35 viviendas que se están construyendo en Volcán para las familias que hoy están viviendo en los módulos. La obra está avanzada en un 50% por lo que estimamos que a fin de año estimamos poder entregarlas.

¿Cómo es actualmente la demanda por los créditos hipotecarios de Procrear?

Hace ya cerca de un año y medio Procrear paso de la órbita de Anses a Vivienda, de modo que nos toca a nosotros manejar las suscripciones y las selecciones. Hay distintos jujeños que han sido seleccionados por los diferentes programas de Procrear, dentro de los cuales se encuentra el Desarrollo Urbanístico que hemos ido entregando con créditos hipotecarios. El crédito hipotecario ha crecido muchísimo en el último año y medio, a raíz de la creación de la UVA y de que los bancos públicos han sido puestos a prestar dinero para la primera vivienda; esto ha permitido que tengamos niveles record de otorgamiento de créditos hipotecarios. En Procrear nos ocupamos de quienes ganan entre 2 y 4 salarios, lo que representa el 30% del total de los créditos que se dan. En el mes de mayo vamos a estará haciendo un nuevo llamado de Procrear para que los beneficiarios puedan postularse, inscribirse y sean adjudicatarios y la intención es poder, a fin de año, hacer un nuevo llamado también bajo la modalidad de ahorro joven.