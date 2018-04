Cruces en la Legislatura por el cobro a extranjeros

En un clima de tensión, el ministro de Salud Gustavo Bouhid, presentó ayer los alcances y objetivos del proyecto de ley de "Cobro de Seguro para Extranjeros que ingresen a la Provincia", el cual fue sumamente cuestionado por legisladores de la oposición, quienes aseguraron que no existen cifras concretas para llevar adelante la iniciativa.

Tal como estaba previsto, el titular de la cartera sanitaria se reunió con diputados de los diferentes bloques que componen la Legislatura jujeña para exponer los fundamentos de la ley que generó grandes enfrentamientos no solo a nivel local, sino nacional e internacional.

Durante su exposición, Bouhid destacó que el documento se limita simplemente a impulsar acuerdos de reciprocidad con otros países, de manera que los ciudadanos jujeños que visiten otros territorios reciban la misma atención que Jujuy le brinda a los extranjeros de manera gratuita. "Esta es la vía principal, de no ocurrir los acuerdos, creemos que estamos en derecho como nos pasa a nosotros en cualquier hospital del mundo que pagamos un seguro de salud al ingreso de otro país y sino tenemos que estar dispuestos a que nos cobren, que no nos dejen salir e incluso no nos dejen ingresar a los hospitales", señaló. Además, detalló que en primer lugar se habla de hacer acuerdos marco país/país y posteriormente, que esto permita los acuerdos provincia/provincia.

"Los ejes serian igualdad y reciprocidad, y nuestra intención es que los países vecinos y todos los que así lo decidan, tengan convenio de reciprocidad con Jujuy", dijo. Sin embargo en el caso de los que no adhieran, "cobrarles un seguro cuando ingresen al territorio para que la provincia pueda con estos fondos, destinar a los hospitales públicos la posibilidad de que la gente que no tenga cobertura, tenga mayor acceso y disponibilidad de fondos para su atención", enfatizó Bouhid. También destacó que la iniciativa tuvo buenas repercusiones ya que "claramente se habla que no sea el ciudadano que concurre a los hospitales públicos el que haga la compensación, sino el país de origen que sí tiene capacidad de pago o de compensar, no así el ciudadano que concurre al hospital".

En ese sentido desde la oposición dejaron en claro el rechazo hacia la iniciativa legislativa, ya que remarcaron que el gasto que implica la atención a extranjeros no genera un impacto significativo en el presupuesto anual que justifique el cobro a los ciudadanos que no sean residentes de la provincia.

"Faltan datos, más allá de las palabras bonitas de quien no quiere calidad en salud, una salud pública gratuita de calidad y equidad. Pero más allá de los discursos no se puede dar ninguna explicación porque el ministro no tiene las cifras", apuntó la diputada del bloque justicialista Liliana Fellner, quien mencionó que de acuerdo a datos obtenidos del anuario estadístico 2016/2017 del Ministerio de Salud, solamente hubieron 56 nacimientos de ciudadanos extranjeros en 2016. Asimismo del total de egresos hospitalarios en Jujuy, sólo 132 fueron de extranjeros. "Cuando hablamos del impacto en salud con cifras que hemos sacado de los sistemas del Ministerio de Salud, su titular dice que tiene otros números. Vamos a esperar que el ministro nos pase todas las estadísticas y así hacer un balance", expresó la legisladora, asegurando que existe una falta de información en la cartera sanitaria. Por su parte el titular del bloque del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca ratificó su rechazo al proyecto de ley, no solo por la falta de datos precisos que permitan justificar la necesidad de implementar un cobro de seguro a los extranjeros, sino también "porque roza cuestiones xenófobas sobre todo con nuestros hermanos de Bolivia". "Se está planteando que si no se llega a un acuerdo, se cobraría un seguro en las fronteras; pero en el caso de que no puedan abonarlo, no podrían ingresar al país", acusó el diputado, anticipando que de prosperar el proyecto "vamos a plantear nuestra negativa porque defendemos la gratuidad".

Los cinco ejes del acuerdo de reciprocidad sanitaria

El convenio planteado por el Ejecutivo provincial a la Cancillería boliviana se basa en cinco ejes. El primero es “la atención de emergencia y urgencia y repatriación de restos”, explicó el ministro. “Donde ahí sí podemos trabajar en reciprocidad e igualdad. Es decir que nos atendamos de uno y del otro lado de la frontera de forma gratuita y que la atención que implica riesgo de vida, se haga inmediatamente con todas las garantías. Y que de uno y de otro lado, no se cobre”, aseguró Bouhid.

En segundo lugar, se establece el eje “Hospitales de frontera”, donde se fija un mecanismo de compensación debido a que la concurrencia y el número de ciudadanos de uno y otro lado (en el caso de Bolivia y Jujuy) no son iguales. “Proponemos hacer las prácticas y permitirnos sanitaria y epidemiológicamente trabajar como corresponde”, agregó.

“La situación de hoy es que no se están haciendo bien las cosas sanitariamente. Por ejemplo el binomio madre e hijo, no se hacen controles previos de esos embarazos, así que manifestamos la posibilidad de poder controlar estos embarazos para evitar muertes maternas y perinatales”, precisó el ministro. Recordó que del total de partos que se atienden en el hospital “Jorge Uro” de La Quiaca, el 20 por ciento corresponde a ciudadanas bolivianas.

Respecto a lo que implica las enfermedades transmisibles como tuberculosis, sífilis, VIH, dengue, zika, chicungunya, entre otros,”nosotros manifestamos la voluntad de que una calle no separa un virus o una enfermedad, por eso necesariamente tenemos que trabajar integrados y en conjunto”. Con ese fin, el acuerdo propone intensificar todo lo que sean las políticas sanitarias de frontera y las campañas de vacunación, de manera que “si ellos no lo pueden hacer, nos permitan a nosotros hacerlo y buscar después un mecanismo de compensación que tranquilamente puede ser el gas ya que el hospital de La Quiaca no tiene gas, vehículos o de alguna otra manera compensarlo”.

Asimismo, agregó que se plantea el tema del recurso humano de frontera. Debido a que en ambos países el equipo profesional es muy escaso, se establece la posibilidad de que los títulos en los hospitales de frontera tengan validez “para que se puede actuar por estos convenios y acuerdos como hicimos en Chile cuando vino el Papa. Es importante porque si los médicos son escasos, la idea es que trabajen en forma conjunta”.

Además fija la capacitación de recurso humano como uno de los principales ejes bilaterales.

“No se han presentado alternativas”

El ministro de la cartera sanitaria de la provincia destacó que durante el encuentro con los legisladores, ofreció a todos los bloques la posibilidad de debatir el Plan Estratégico de Salud para que puedan hacer los aportes que consideren necesarios, no obstante subrayó: “No recibí ninguna propuesta”.

“El tema es cómo le solucionamos el problema a la gente, para eso le hemos planteado un plan estratégico que le mejora claramente la accesibilidad a la gente. Sin embargo más allá de la protesta, no hemos encontrado otra propuesta superadora”, enfatizó, señalando que desde el ministerio que está a su cargo se encuentran abiertos a cualquier propuesta que surja para mejorar la iniciativa legislativa.

Bouhid Resaltó que desde la oposición intentaron hacer hincapié en que el cobro de los seguros a extranjeros resolvería los problemas presupuestarios del sistema de salud, cuando “el eje es que acá cualquier peso que recuperemos para el sistema de salud, de gente que sí tiene capacidad de pago, va a permitir que la gente que no tiene capacidad de pago tenga mejores posibilidades de acceso”.

Aclaró que la deuda interna de las obras sociales nacionales, sindicales, las ART con los hospitales públicos de Jujuy es mucho mayor que la de los extranjeros, sin embargo de lograr la aprobación del proyecto,”vamos a tener una posibilidad más de que los hospitales tengan el ingreso que hacen por el gasto a ciudadanos extranjeros”.

“Se han planteado algunos temas con mucho respeto pero también tergiversaciones sobre el tema, yo les he pedido que marquemos cualquier diferencia pero no mintamos”, concluyó Bouhid.