Lizondo se impuso en Salta peleara en Córdoba

Gimena Lizondo ganó en Salta el Regional de boxeo amateurs y será la única jujeña en el Torneo Nacional que se hará en Córdoba.

La pugilista de Power Center pasó por El Tribuno de Jujuy y destacó la buena labor realizada en Cerrillos, provincia de Salta. "La verdad que fue una muy linda experiencia, no me costó mucho porque solo hice una sola pelea, pero la pude trabajar bien gracias a mi entrenador que estuvo en el rincón", apuntó al tiempo que agregó "había trabajado mucho para este torneo, hice mucho trabajo de pierna que es lo que más me costaba".

Lizondo reconoció que esta semana "estamos preparando nos queda una semana de entrenamiento que vamos a hacer hincapié en la parte técnica, sumar minutos de guanteo, mejorar en los puntos clave que me falta mejorar y que mi entrenador tiene apuntado", manifestó.

La boxeadora jujeña sabe que las oportunidades deben aprovecharse al máximo "es algo buenísimo, antes sentí que me cerraron muchas puertas y hoy siento que eso ya pasó, que tengo muchas puertas abiertas así que me pone feliz por ser la única jujeña que estará en el Campeonato Argentino en Córdoba, voy a dar lo mejor para ser campeona nacional", expresó.

Gimena Lizondo peleó en la categoría hasta 60 kilogramos y por suerte para ella no sufrió con el peso "la verdad que por fin no tengo problemas con el peso y eso es importante porque muestra que vamos bien, pero también es por el entrenamiento diario que realizamos como si fuéramos a pelear cada fin de semana".

La "Potra" de Jujuy nunca bajó los brazos, por eso la clasificación al Nacional es un premio a la constancia y la dedicación "la verdad que me costó, no me salen peleas seguido y eso pega un poco, peor no baje los brazos, no tuve vacaciones, entrené duro, hice una pretemporada muy fuerte, sabía que en algún momento me iban a salir peleas y debía estar a la altura de las circunstancias y para eso uno siempre debe estar preparado", opinó.

El próximo lunes estará viajan rumbo a Córdoba para el Nacional "son cinco días los cuales debo tener bien en calor que tengo que pelearla para poder ganar, estarán los mejores de cada región del país y será una importante vidriera también", subrayó al tiempo que agregó "tendré que cuidarme con todo porque se pelea todos los días y previo a cada combate te pesan".

Por último Gimena Lizondo agradeció la importante ayuda del entrenador Daniel Miranda "si hay algo que mis padres me inculcaron fue a ser agradecida, por eso le digo gracias a Daniel Miranda que me dio la autorización para poder pelear, voy a representar a Jujuy pero con la autorización de la Asociación Jujeña de Boxeo", finalizó.

Además de Lizondo estuvo Emilce Pinto que en la final ante la tucumana Cruz le habían dado ganadora, pero a último momento rectificaron las tarjetas dándole la pelea por perdida. Una vergenza porque arriba del cuadrilátero, la jujeña había sido una clara ganadora, hasta un empate pudo haber si lo más justo.