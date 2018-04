Morales: "buscaremos algún acuerdo con los intendentes" para la reducción de impuestos

El gobernador Gerardo Morales anunció que Jujuy firmará el acuerdo impositivo propuesto por la Nación, para moderar la actualización de las tarifas energéticas. "Esta decisión generará la obligación de compartir con Nación el esfuerzo por la tarifa social", indicó.

Aclaró que a diferencia de Buenos Aires que tenía de cinco a seis impuestos provinciales, Jujuy no tiene gravamen directo ni indirecto sobre la boleta.

"No tenemos ningún impuesto provincial en la tarifa de energía", señaló y precisó que "solamente en el Valor Agregado de Distribución (VAT), que no aparece en la boleta, se cobra Ingresos Brutos y este concepto se considera pago a cuenta".

Por otra parte, explicó que "sí hay algunas tasas municipales por el uso del espacio aéreo, para lo cual, respetando la autonomías, buscaremos algún acuerdo con los intendentes, puesto que no hay criterio unificado entre los municipios".

"Vamos a coadyuvar a unificar criterios, porque algunos municipios cobran del 6 al 2 por ciento", anticipó.

Morales destacó que "con todo gusto Jujuy hará los aportes necesarios no sólo para mantener, sino también para profundizar la tarifa social para familias más vulnerables" y resaltó que simultáneamente el Estado provincial "está cumpliendo con el cronograma de reducción de impuestos, comprometida en el pacto fiscal".