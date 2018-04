El empleo informal para hacer frente a la crisis

En los últimos meses, debido a la situación de crisis que atraviesa el país y la provincia, ante la ausencia de posibilidades laborales en el campo formal, muchas familias de la Perla del ramal han optado por iniciar actividades independientes e informales para buscar un ingreso más que les permite afrontar los costos de la canasta básica familiar y las tarifas de los servicios básicos.

Según el propio Indec, en marzo de este año, el empleo informal en la Argentina ascendió a un 34% del total de la población económicamente activa. Estas cifras, en el noroeste argentino, por ejemplo en la provincia de Jujuy, se ubican en el 40% lo que implica un crecimiento muy grande del empleo no registrado en Jujuy. Es decir, aquellas personas que trabajan, pero que no gozan de beneficios como obra social, aportes jubilatorios, entre otras cosas.

Esto se suma, a que en los últimos años hubo un crecimiento del desempleo, en sectores como la educación, la construcción y la administración pública.

En el caso particular de San Pedro, al estar saturado el estado municipal, aquellos que han quedado fuera del sistema formal, se inclinan generalmente hacia el sector gastronómico. En los últimos meses de este año, y en los primeros del 2018 han proliferado los puestos de venta ambulante de pan casero, tortillas, pan dulce y masas. No hay avenida de la ciudad, donde uno no pueda encontrar, pizarras ofertando bollo, o parrillas humeantes sacando la tortilla para acompañar el mate. Del mismo modo, podemos hablar de aquellas familias que se dedican a la venta de empanadas, tamales, humitas o pizzas en las ferias o lugares públicos donde transita mucha gente. "Esta es una forma honesta de ganarnos el mango", dicen. Pero también se dan cuenta que en el último tiempo, la oferta ha crecido exponencialmente, por lo tanto deben buscar estrategias para mejorar la venta, o en el peor de los casos empezar a reducir los costos y bajar el precio de sus productos para estar a la altura de la circunstancias y mantener la clientela.

Por otra parte, está el fenómeno de la Feria en la Nueva Ciudad. Aquello que había comenzado como una experiencia comercial para muy pocos que (por necesidad) se animaban a tirar una sábana al piso y vender su producto, fue transformándose en un verdadero mercado, donde se puede encontrar desde un parche bicicleta, hasta herramientas usadas de todo tipo, comida, ropa nueva, calzado, verduras, postres, etc. Hoy miles de personas, todos los domingos asisten a esta feria. Los que pueden se acercan a comprar, el resto dejo de lado la vergenza y el prejuicio y se sienta con sus hijos a vender la ropa usada de su familia; esa que antes podía darse el lujo de regalar, pero que hoy le suma unos pesitos a la economía del hogar.

Incluso muchos jóvenes, se animan a pasear mascotas, lavar automóviles y motos, hacer malabarismo en los semáforos, cuidar vehículos afuera de los boliches y supermercados, entre tantas denominadas "changas".

No cabe duda que el ingenio de aquellos que no se rinden y quieren trabajar no tiene límites. Hoy, las redes sociales, también han sido utilizadas como herramientas de marketing muy eficientes a la hora de difundir y ubicar productos de todo tipo.

Nadie quiere detenerse ante al avance sostenido de la inflación y las tarifas. Hasta el punto de sacrificar su tiempo libre, domingos y feriados para ser productivos, dentro de un mercado laboral informal y no registrado que avasalla todos los derechos que debería tener un trabajador.

La realidad económica argentina dejo su marca en San Pedro y comenzó mutar el mercado laboral. Después del Estado como mayor empleador, se abre paso el empleo informal como la opción más rápida y potable para muchos sampedreños.

La solución no parece ser eterna, solo un remedio coyuntural para los bolsillos flacos de las familias argentinas en este 2018.

