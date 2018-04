"Ésta falsa acusación nos destruyó la vida"

El médico Pablo Perovic, imputado por encubrimiento en la causa que investiga la muerte de Matías Puca, habló en forma exclusiva con El Tribuno de Jujuy y dijo que las acusaciones que involucran a él y su familia son falsas y "destruyeron su vida social".

"Yo creo que desde el primer momento estaba mal encaminada la investigación. Lo que yo pregunto es por qué la doctora Puca nos puso en un lugar que no nos corresponde, solo por defender a su cliente, haciendo referencia a las declaraciones vertidas en conferencia de prensa por parte de la defensa del otro imputado en la causa Ricardo Cruz.

Jamás tuve un vínculo con Cruz, no lo conozco, no tengo ningún vínculo ni personal ni profesional con esta persona y todas las cosas que afirmó la doctora Puca, yo lo contradigo y con pruebas", dijo.

Por otra parte, Pablo Perovic indicó que solicitó al juez de Control Jorge Zurueta que tome cartas en el asunto para resolver el pedido de sobreseimiento que se solicitó hace más de 13 días. Es que se cumplieron los cuatro meses de plazo que la fiscalía tiene para investigar a una persona por un supuesto hecho delictivo.

Por otra parte, Perovic dejó en claro que "nunca tuve un vehículo marca Chevrolet Agile. No lo tuve yo, no lo tuvo mi esposa, no lo tuvo mi madre, no lo tuvo ninguno de mis hermanos y yo nunca compré un repuesto y nunca fui a pedir un presupuesto para un Chevrolet".

"Todo esto que digo está demostrado en las pruebas que hemos adjuntado en los expedientes", dijo.

Además, el exfuncionario se refirió a su situación procesal, "el único que está imputado soy yo por encubrimiento, pero tampoco se sabe a quién encubro".

Sobre las pruebas

ALLANAMIENTOS. UN TOTAL DE 5 ALLANAMIENTOS SE REALIZARON EN LOS INMUEBLES DEL MÉDICO Y DE SUS FAMILIARES.

Perovic se mostró preocupado por el desempeño de la Justicia y manifestó que " está probado que no hay ninguna prueba contundente en mi contra". "Por ejemplo dentro del expediente hay elementos probatorios que son capturas de pantallas de comentarios en redes sociales. Incluso se ha citado a muchas personas que escribieron sobre la causa en sus muros y ellos manifestaron no saber nada. Dijeron que reprodujeron lo que a ellos le llegaban a través de sus propias redes sociales".

"De hecho, cuando se hablaba en las redes sociales del tema, no solo se hablaba de mis hijos, sino también de otras personas, hijos de otros funcionarios", aclaró Perovic.

"No entiendo por qué cuestión extraña se termina haciendo foco sobre Perovic y sus hijos. Donde nosotros hemos demostrado que no tenemos nada que ver con este hecho.

Los únicos que demostramos que no tenemos nada que ver con el hecho somos nosotros. Y quiero dejar en claro que somos los segundos interesados en saber quién fue el real autor de este hecho. Los primeros son la familia del changuito Puca".

Además, el médico se refirió a la acusación de dos empleados de una repuestera. "En el expediente hay dos personas que trabajan en una repuestera y dicen que alguien fue a pedir un presupuesto y después a comprar unos repuestos. Dan una fecha que se puede constatar que yo no estaba en la provincia".

"Después otros dos testigos que dicen haber escuchado de otras personas que los Perovic podrían ser imputados en la causa. Después cuando fueron citados a declarar, niegan esos dichos. Una testigo dijo que mientras estaba comiendo en un restaurante escuchó que en la mesa que estaba a sus espaldas, una mujer nombraba a Perovic como vinculado a la causa, pero dijo no conocer a la mujer. Insólitamente eso se tomó como una prueba testimonial para imputarme".

"No existe una persona que pueda decir que Perovic tiene algo que ver con la causa. Todo esto es todo muy confuso y lo vengo sosteniendo desde un principio. Alguien puso mi nombre en las redes sociales y el fiscal se valió de eso para involucrarme. Esta situación no hizo otra cosa que destruirnos socialmente tanto a mí como a mi familia, y la verdad que no sé quien puede estar detrás de todo esto. No hay una sola prueba que pueda involucrarme en este lamentable hecho, pero estoy imputado desde hace más de 5 meses, de encubrimiento, que tampoco s{e a quien encubriría", dijo Perovic.

“Desmiento lo que dijo la abogada”

“Nunca he negado que uno de mis hijos estuvo próximo al lugar donde ocurrieron los hechos. Mi hijo hace referencia a que esa noche fue a bailar a un boliche. A la salida del boliche fueron a comer a una conocida sandwichería que está pegada al río y al momento que se produce el accidente él salía caminando con dos amigos, porque mi hijo no maneja y no tenían dinero para pagar un remís”, expresó Perovic.

“Desmiento categóricamente lo que dijo la abogada de Cruz en conferencia de prensa, ella dice que mis hijos estuvieron en el lugar de los hechos. Uno de mis hijos estuvo en inmediaciones del lugar, de hecho fue captado por las cámaras se seguridad cuando pasó por el lugar del accidente caminando junto a sus amigos, pero no tiene absolutamente nada que ver con este hecho”, continuó el exfuncionario.

“Cuando él pasa junto a sus amigos al lugar de los hechos, ve un chico tirado en el piso, a cinco chicos sentados en el cordón al lado del chico y dos policías. Los efectivos le pidieron que se crucen de vereda y se ve en las cámaras cómo ellos se apartan caminando del lugar”, dijo.

“En definitiva este es el hecho que a la doctora Puca le genera algún tipo de sospecha, pero se olvidó omitir que todo esto fue relatado por nosotros mismos y está incorporado en el expediente. Le quiero recordar a la doctora Puca que la fiscalía ya merituó todo lo que acabo de relatar, desde un primer momento, y si mi hijo y sus amigos no fueron citados es porque corroboraron estos dichos con otros elementos probatorios”.

“Esperamos por horas que se resuelva el pedido de sobreseimiento que planteamos para desvincularme del hecho. Tiene que resolver el juez de Control Jorge Zurueta. Yo no voy a permitir bajo ningún concepto que se siga manchando mi nombre y el de mis hijos en una situación que no tengo nada que ver”.