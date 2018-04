Acuerdo por reclamo en la escuela Casa Colorada

Padres de familia y miembros de cooperadora escolar de escuela primaria de Casa Colorada del departamento de Rinconada tomaron pacíficamente delegación de Región I de Abra Pampa en horas de la mañana del lunes solicitando la regularización de los haberes económicos de dos de su personal de servicio y la refacción edilicia del edificio escolar, ya que se encuentra en pésimas condiciones.

Hugo Llampa, presidente de la cooperadora, dijo que en la actualidad cuentan con un solo personal de servicio y que el mismo no da abasto para la demanda de la institución. Anteriormente tenían dos personas más pero en condición de precarizados y no se sabe si podrán pasar a carácter de contratados. La situación del personal se arrastra desde hace 5 años, las veces que trabajaron en la escuela lo hicieron sin remuneración alguna, según aseguró.

Por otro lado dijo que "la escuela no está en condiciones para poder enviar a los chicos a clases, además es una institución albergue. Tenemos material comprado, el cemento ya está por vencerse, los machimbres del techo se está por caer". A pesar de las condiciones edilicias de la institución las clases se desarrollaron de forma normal hasta el pasado viernes. "Nos urge la situación de la escuela porque se va cayendo por pedazos y no queremos que pase algún accidente con nuestros niños porque nadie se haría cargo de esa situación", indicó Llampa. Además en la escuela no cuentan con agua caliente y no cuentan con la conectividad de internet. A la institución asisten 18 alumnos.

Nos es la primera vez que desde la comunidad educativa se movilizan, ya estuvieron tomando la institución en el año pasado, por lo que hubo un acuerdo con las autoridades gubernamentales, pero quedaron en el olvido.

En el transcurso de la toma de Región I de la ciudad, fueron atendidos por el secretario Darío Martínez con quien se labró un acta mediante el cual hubo un principio de acuerdo quedando por la situación del personal precarizado se solicitó que los mismos sigan desempeñándose hasta que cambien su situación de revista estipulado mínimamente en tres meses. Respecto a las obras de refacción, tendrá intervención el arquitecto Dante Guerrero, destinándose un grupo de trabajo para que las obras se ejecuten antes de la temporada de frío. Tras la firma del acuerdo, se levantó la medida de fuerza en los primeros minutos de la tarde.

.