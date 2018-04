El bahiense evitó dar certezas sobre su futuro. "En este momento no me interesa pensar en una próxima temporada".

Ginóbili: "Ahora quiero hacer cosas de familia porque el último mes no pude"



Manu Ginóbili evitó definir si su prolífica carrera en la NBA llegó a su fin tras la eliminación de San Antonio Spurs en la serie de la Conferencia Oeste ante los Golden State Warriors.

"En este momento no tengo ningún interés en pensar en la próxima temporada, ahora tenemos una especie de mini-luto, porque perdiste una serie de 'playoffs' y por el lugar. Si hay una próxima temporada se pensará con tiempo", señaló Ginóbili en declaraciones que recoge el diario argentino "La Nación" tras la derrota en la serie que se cerró con un 4-1 para los Warriors.

Al final de cada temporada, el astro argentino se toma sus plazos para definir si continuará jugando. Esta vez, Ginóbili volvió a dejar abierto el tema: "Estuve pensando en el retiro definitivo. Dejaré pasar un mes, dos meses y luego veré cómo me siento".



"Me van a seguir preguntando, les voy a decir que no sé", aseguró el jugador de 40 años, momentos después de que el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, le recomendara que siga jugando. "No soy de tomar decisiones en momentos tristes o calientes", agregó.

Ginóbili afirmó, a la hora de hacer un balance, que tuvo "una buena temporada pero con muchos problemas, en especial por las lesiones", aunque aseguró que terminó físicamente de forma "aceptable". En una escala del 1 al 10, "estoy seis puntos siendo optimista". "Pero había tenido una gran temporada, me sentí muy bien todo el año. Ahora fue un poco más complicado pero nada realmente grave", dijo.

Ginóbili, que logró cuatro anillos de campeón de la NBA, un oro olímpico con Argentina y un subcampeonato mundial a lo largo de su carrera, anotó diez puntos, capturó cinco rebotes y brindó siete asistencias el martes por la noche.

El argentino reconoció que fue "duro" jugar la serie sin el entrenador Gregg Popovich, cuya esposa falleció hace pocos días. "Él es muy importante, más allá de decisiones de cómo defender a Durant o cómo atacar; es nuestro líder y guía, una leyenda que inspira respeto con cada palabra, tanto para nosotros como para los rivales. Ettore y su cuerpo técnico hicieron un trabajo espectacular y pudimos competir contra un equipo que tenía más que nosotros", declaró.

Ahora, el jugador argentino quiere dedicarse a disfrutar "la vida familiar". "Dormir en mi cama, estar más tiempo con los chicos, que es algo que durante el año lo podés hacer pero ya en el final de la temporada, en 'playoffs', cuando hay mucho que ajustar, no estuve tan presente como en los primeros meses de competencia. Ahora quiero hacer cosas de familia porque el último mes no pude".