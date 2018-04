El equipo de Ricardo Zielinski venció esta noche como local por 3 a 0, y afirmó sus pretensiones de clasificación a los octavos de final en el Grupo C de la Copa Libertadores.

Atlético Tucumán goleó a The Strongest y sueña con la clasificación

San Miguel de Tucumán (NA) -- Atlético Tucumán se mostró ordenado y a la vez efectivo y venció esta noche a The Strongest por 3 a 0, resultado que le permite soñar con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C, se definió con los goles de Leandro Díaz, a los 30 minutos, Gervasio Núñez, a los 44, ambos en el primer tiempo, y Luis Rodríguez, a los 44 del complemento.

Con este resultado el grupo lo sigue liderando Libertad de Paraguay con 9 puntos, ahora el "decano" suma 6 y más atrás se ubican Peñarol de Uruguay y The Strongest con 3 cada uno.

El "decano" fue casi inexpugnable.

En el primer tiempo el conjunto de Ricardo Zielinski jugó de manera inteligente, con Gervasio Núñez como conductor y un Aliendro incansable, para que la "Pulga" Rodríguez fuera un problema casi sin solución para la visita.

En ese sentido, el equipo boliviano chocó una y otra vez con el planteo del local y con sus propias limitaciones, y el arco de Batalla le quedó muy lejos, salvo cuando Bejarano quedó solo y el ex River logró despejar.

Así fue que a los 30 un pase en profundidad para Leandro Díaz terminó con una definición perfecta del delantero, que le permitió a Atlético la ventaja y dominar más el juego.

Cuando estaba por terminar la primera mitad, un desborde por la derecha terminó con un centro de Aliendro que Nuñez ejecutó una perfecta tijera para aumentar las diferencias.

En el complemento el albiceleste se desordenó un poco, en gran medida porque el equipo paceño fue contra el arco de Batalla, aunque repitiendo el sistema, con muchos centros al área, que en gran medida Atlético logró despejar sin complicaciones.

The Strongest intentó con algún remate de afuera del área, pero nada hizo que el resultado se modificara, porque Atlético también se plantó bien en defensa.

En una gran jugada colectiva, Alvarez cedió a Melo, éste desbordó por derecha y el centro al medio lo conectó el ídolo Rodríguez, para establecer el 3 a 0 final y dibujar una sonrisa en toda la parcialidad local.

Síntesis:

At.Tucumán 3 - The Strongest 0.

Estadio: "Monumental José Fierro".

Arbitro: Luiz Flavio De Oliveira (Brasil).

At. Tucumán: Augusto Batalla; Cristian Villagra, Jonathan Cabral, Rafael Lamas y Gabriel Risso Patrón, Rodrigo Aliendro, Guillermo Acosta, Nery Leyes, Gervasio Núñez, Leandro Díaz y Luis Rodríguez. DT: Ricardo Zielinski.

The Strongest: Ever Caballero; Maximiliano Ortíz, Fernando Marteli, Edison Carcelén y Marvin Bejarano, Raúl Castro, Diego Wayar, henry Vaca y Agustín Jara, Pablo Escobar y Edis Ibargüen.

DT: César Farías.

Goles en el primer tiempo: 30m Díaz (AT), 44m Núñez (AT).

Gol en el segundo tiempo: 44m Luis Rodríguez (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Rudy Cardozo por Vaca (TS) Cristian Novoa por Pablo Escobar (TS), 22m Jhasmany Campos por Jara (TS), 26m Melo por Díaz (AT), 30m Favio Alvarez por Núñez (AT), 37m David Barbona por Aliendro (AT).