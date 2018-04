Va mal, pero se queda

Juana Viale comenzó su programa “Me gusta tu canción” –que va los domingos- con buen raiting hace algunos meses. Todo iba bien hasta que se estrenó “Por el mundo” con la conducción de Marley.

Ahí comenzó a a perder números, pero como no es sólo Juana Viale, sino la nieta de, hermana de, etc., etc., etc., la política es “salvarla”. Por lo tanto El Trece pasará su programa a los sábados.

El nuevo día y horario será los sábados a las 20.30 donde no hay fuerte competencia, en la previa de su abuela Mirtha Legrand, algo que ya se había hablado antes de que el ciclo semanal fuera los domingos.

Adrián Suar quiere retener a Juana como figura de El Trece y también darle la derecha a Nacho Viale con su productora que le ofrece buenos productos para su pantalla.