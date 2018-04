“Es importante saber manejar a los clientes difíciles”

¿Qué estrategias se pueden aplicar para la atención de clientes difíciles?

Esta charla aborda dos aspectos principales, uno desde el conocimiento propio en cuanto al manejo que uno pueda tener de sus emociones, y por otro lado, cómo podemos manejar situaciones con clientes difíciles y las cosas van de la mano porque a veces el cliente se enoja es por algo y si se sigue enojando, algo estoy haciendo mal en la atención a ese cliente. Entonces es muy importante trabajar sobre el concepto del manejo de la ira de cada uno para saber de dónde viene eso, porque así como hay clientes difíciles, hay gente que atiende de manera deficiente a los clientes, entonces trabajamos en esos aspectos para entender también que la culpa no la tienen los clientes si no que uno también genera ese contexto difícil. Y siempre trato de remarcar que es importante bajar los niveles de ira en el cliente porque ira con ira, lo único que hace es retroalimentarse, por lo que siempre es mejor poder entender el punto de vista de la otra persona, entenderlo desde la empatía y las emociones, para poder conducir a lo que realmente necesita ese cliente y solucionar su problema.

¿Cómo debe reaccionar una persona que está atendiendo a un cliente molesto o enojado?

En primer lugar hay que destacar que lo ideal es que ese trabajador que está atendiendo tenga una motivación, porque a un trabajador que no se lo reconoce, se lo trata mal, hay un mal ambiente laboral, tiene un mal supervisor, un mal jefe, alguien que no lo valora, es muy difícil que responda bien ante una cliente con ira, de modo que es escenario generar un clima acorde para que ese trabajador pueda responder correctamente. Suponiendo que se cumplen todos estos requerimientos, que el trabajador se siente cómodo en su puesto de trabajo, su estado emocional es totalmente distinto, y eso le permite poder contrarrestar la ira del cliente. A partir de allí abordamos las tres partes del cerebro, la parte primitiva, la emocional y la racional. Cuando uno está enojado despierta la ira en el segundo cerebro, la parte emotiva; y en esa situación no se puede hacer razonar a una persona que esta emocionalmente afectada. Yo tengo que hablar desde la emoción y ayudarlo a que salga de ese proceso de ira para llevarlo a la lógica y ahí poder buscar una solución.

¿Cuán importante es para un comercio o una empresa que el cliente quede satisfecho sorteando estas dificultades con éxito?

Es muy importante porque un cliente insatisfecho hace mucho más daño que un cliente satisfecho. Estadísticamente el cliente mal atendido hace una respuesta viral en cuanto a que fue mal atendido y más aún hoy que tenemos las redes sociales donde rápidamente uno lee los comentarios y rápidamente puede darse cuenta si fue mal o bien atendido. Hace a la imagen de la empresa, al lugar del trabajo, es por eso que el cliente debe sentirse bienvenido; hay negocios donde ni siquiera te miran, no te asesoran en el proceso de compra, es importante desde el saludo, brindar una atencióncálida, buen asesoramiento, eso es fundamental para que se sienta a gusto y quiera volver a comprar.

¿El cliente siempre tiene la razón?

Esos son paradigmas. Hay todo tipo clientes, hay clientes terroristas, clientes apóstoles, oportunistas, hay de todo, y hay que saber reconocer por ejemplo por qué un cliente compra un producto; el cliente apóstol es aquel que siempre va a predicar y a sugerir que vayan a comprar a tu tienda, el terrorista es el que solo ve la oportunidad, ve un buen precio, te compra y no vuelve más, entonces tenemos que saber identificar a nuestra clientela porque con cada uno es totalmente distinta la forma con la que hay que tratar. Hay clientes inseguros, que no saben que comprar o están los clientes habladores que llegan y te cuentan toda la historia, por ahí te hacen perder tiempo y no concretan la venta, solamente querían hablar; para los vendedores es un desafío muy grande vender, y todos los díasafronta este tipo de situaciones.

¿Con un buen entrenamiento de pueden sortear todas estas situaciones?

Si, totalmente. Vendedor se nace, pero también se hace y esto tiene que ver con la evolución que han tenido los estudios que se han realizado en neuromarketing o neuroventas. A partir de que se empieza a estudiar el proceso de comportamiento, de por qué se da la venta, cómo se da la venta, cómo se dan los cierres de venta, uno empieza a entender cómo juegan las emociones. Analizando qué es lo que hace que determinado vendedor venda más o qué es lo que hace que un cliente prefiera ser atendido por un vendedor en especial y no por otro, simplemente tiene que ver con las capacidades que uno va elaborando con el tiempo y a través de los cuáles logra generar empatía con los clientes.