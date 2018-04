"Momento de borrón y cuenta nueva", dijo

Gimnasia tendrá un partido vital y de los más importantes de los últimos tiempos este lunes ante Deportivo Morón.

Pensando en este juego y llegar al objetivo de entrar al reducido, el capitán y referente "lobo", Alejandro Frezzotti, dijo que es momento de "hacer borrón y cuenta nueva. Sabemos que el lunes tenemos un partido muy importante donde nos jugamos la clasificación al Reducido. Tenemos cosas para corregir que hicimos mal y ojalá que podamos ganar para meternos en el reducido" y aseguró que el grupo se está "preparando bien. Estamos muy metidos. Una lástima las expulsiones de Diego Auzqui y Mauricio Asenjo porque son jugadores muy importantes. Pero somos un plantel que tiene muy buenos jugadores y algunos que estaban afuera, tendrán la posibilidad de entrar. Ojalá que tengamos un buen partido con un buen funcionamiento, donde podamos entrar al reducido".

Explicando el momento del equipo, el capitán afirmó que "hubo un bajón futbolístico después del partido con Aldosivi. Más allá que veníamos de Ferro e Independiente Rivadavia de no poder sacar puntos. Pero esos fueron buenos partidos. Con Aldosivi entramos dormidos en el segundo tiempo y ahí lo perdimos. Luego nos agarró este bajón futbolístico, que nos llevó a no jugar bien los partidos que vinieron después. El bajón nos agarró ahora y tenemos que este lunes tratar de dejarlo atrás. Creo que los equipos que estuvieron arriba, todos tuvieron bajones futbolísticos. Algunos se recuperaron rápido a las tres o cuatro fechas. A nosotros nos está costando".

Frezzotti analizó sobre el tema arbitral que "el grupo en lo anímico viene muy bien. Estamos bien de la cabeza. Me parece que la semana pasada con el tema de los árbitros, en la cabeza nos sacamos de foco. No es que este árbitro nos cobró un penal en contra, pero con amarillas te condiciona en el juego. Y eso te hace la semana un poco complicada, porque perdés el foco en ganar el partido y pensás en el árbitro. Creo que lo más fácil era cambiar el árbitro y pasaba a ser algo justo e imparcial para ambos equipos, donde ganaba el mejor. Creo que en la semana pensamos en otras cosas y en el partido cuando empezó a amonestar en nuestra cabeza pensamos que el árbitro estaba en otra cosa y eso llevó a que quizás no podamos jugar como queríamos. Creo que la autocrítica mayor, es que los más grandes manejamos mal esta situación. Tendríamos que habernos focalizado en tener que ganar el partido solamente".

Y agregó que "nosotros solamente queremos tener árbitros imparciales. Pueden equivocarse como cualquier ser humano, pero no hacerlo de la manera en que lo hicieron el otro día, llevando el partido por cualquier lado, con amonestaciones y expulsar jugadores de la manera en que lo hizo. No tenemos que pensar de ahora en más en los árbitros, sino pensar en nosotros y mejorar para ganarle a Morón", aseguró el mediocampista central de Gimnasia y Esgrima, que pidió a los hinchas que "sigan creyendo en el sueño del ascenso", en esta temporada porque todavía es posible.

Creen que no habrá cambios

Más allá que desde Buenos Aires se da por hecho que la B Nacional será reestructurada luego de la Copa del Mundo, la dirigencia de Gimnasia tiene confianza que no será así.

Consultado por El Tribuno de Jujuy, el vicepresidente Fernando Yécora volvió a reiterar que "no hay absolutamente nada" con respecto a posibles cambios, donde se habla de dos zonas, una Metropolitana y otra del Interior.

"Reitero que el fútbol es uno sólo y compiten los mejores", afirmó.

La cuestión es que los clubes de Capital Federal y alrededores vuelven a la carga con el aparente aval del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien paradójicamente llegó al cargo apoyado en gran parte por los dirigentes del interior del país.

rmando el equipo para el lunes

El plantel de Gimnasia y Esgrima se encuentra en plena labor del armado para la gran final que tendrán que disputar el próximo lunes en el marco de la última fecha del torneo de la B Nacional.

Sabiendo que dependen de sí mismos para lograr la clasificación al Reducido, estando hoy en la novena ubicación e ingresando en el último sitio vacante, los "lobos" entrenan a conciencia en las instalaciones de Papel NOA, donde el entrenador Martín Astudillo evalúa los cambios que deberá realizar para jugar con el "gallito" de Morón.

Hay que mencionar que durante el último compromiso, la igualdad ante Mitre de Santiago del Estero, Mauricio Asenjo y Diego Auzqui vieron la tarjeta roja y no podrán estar presentes este lunes en la definición.

Todo indica que Alexis Blanco ocuparía el lugar de Asenjo como referente de área, mientras que en la zona media la cuestión está más peleada por las opciones que baraja el técnico mendocino.

Por similitud en el juego, se especula con que el reemplazante natural podría ser Diego Nicolaievsky, aunque tampoco se descarta la inclusión de Nicolás Olmedo, un jugador de mucha experiencia para acompañar a Alejandro Frezzotti en la zona de contención central.

El resto del equipo sería el mismo que viene jugando, aunque no se descartan más variantes, ya que el funcionamiento del "lobo" no fue el mejor en las últimas presentaciones y esto lo sabe muy bien el "Pulpo" Astudillo.