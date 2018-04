"No tengo nada que ver con la muerte de Godoy"

Luego de conocerse el crimen de Natanael Godoy (19), hecho ocurrido la noche del martes último en un inquilinato del barrio San Francisco de Álava, Fabio Falcón dialogó con El Tribuno de Jujuy para aclarar que nada tuvo que ver con el hecho.

"A raíz de una publicación en Facebook, se trajo mi nombre en el hecho y no tengo absolutamente nada que", dijo Falcón.

El hecho de sangre ocurrió en un inmueble de la calle Joaquín V. González al 900 del barrio San Francisco de Álava, cuando un hombre de 26 años, cuñado de Godoy, identificado como Alejandro Barco atacó apuñaladas a Godoy luego de una discusión entre ellos.

"Yo estaba en mi pieza con mis señora y mi hijo, ellos estaban tomando desde la tarde, la mujer de Godoy estaba también en estado de ebriedad y quería pegarle a mi mujer. Al rato escuchamos unos gritos y nos fuimos de la pieza" , dijo Falcón.

Tanto Falcón como su mujer quedaron alojados esa noche en sede de la Brigada de Investigaciones por averiguación de antecedentes, y prestaron declaración ante los efectivos de la Brigada, dando cuenta todos los pormenores del hecho que acabó con la vida de Godoy.

"A lo mejor la esposa del chico asesinado puso mi nombre en la escena, pero yo no tengo nada que ver este hecho, no estuve en ningún momento con ellos y no sé que pudo haber pasado para que terminara de esta manera", dijo Falcón.

Según se pudo establecer, los protagonistas del hecho de sangre estaban tomando alcohol desde las 15 del martes último en la vereda del inquilinato, luego ingresaron a la pieza que Godoy alquilaba junto a su mujer y a sus hijos.

Por causas que son materia de investigación, inició una acalorada discusión entre los cuñados que terminó con varias heridas con un cuchillo en el cuerpo de Godoy.

Minutos después Barco salió a la calle y vio pasar un móvil del Cuerpo de Radiopatrullas y les habría manifestado a los efectivos policiales que él sería el autor material del crimen de Natanael Godoy.