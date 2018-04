"Nunca pensé que íbamos a volver con Midachi"

Junto a Dady Brieva y Chino Volpato, conforma el trío de humor más famoso, reconocido y seguido de nuestro país. En medio de un nuevo Úxito rotundo que fue la temporada veraniega en Mar del Plata con este show que suma ya 200.000 espectadores, se encuentran de gira por el país.

¿Cómo va la gira que arrancó hace algunas semanas por el país?

Impresionante, estadios repletos, una cosa de locos. Hoy -por ayer- estamos en Mar del Plata en un show privado, mañana y pasado vamos a estar en Tigre, el sábado paramos porque se casa mi hija. La semana que viene con ustedes, Catamarca, Salta y La Rioja, etc., etc.

¿La gira dura todo el año?

En agosto vamos a recalar en un teatro de la Avenida Corrientes en Buenos Aires. Ahí estaremos hasta fin de año. Luego seguramente vamos a hacer temporada en la Costa Atlántica y Carlos Paz, queremos hacer dos días y dos días en cada lugar. Estamos definiendo eso.

¿Cuánto tiempo les lleva preparar un show de este tipo? En este caso se destaca mucho la inversión en tecnología que tiene "Midachi Kindon".

Fueron diez días de filmación, dos meses de compaginación de la película y dos meses de ensayos para coordinar entradas y salidas de la pantalla, situaciones que van pasando en vivo. Así que nos llevó cinco meses de armado. Además hay dos proyectores de última generación, tenemos el mejor sonido, hacé de cuenta que sube una banda de rock. Midachi tienen mucho de rock and roll, de sonido fuerte, se escucha muy bien, hay mucho ritmo, música, y después el despliegue físico nuestro durante dos horas que realmente es muy cansador. Estamos grandes, no somos los que arrancamos hace 35 años. El julio cumplimos 35 años de carrera, pero le seguimos metiendo con mucho corazón. Este show está impecable, recibió las mejores críticas, y cada vez que termina el show, la gente está de pie ovacionándonos.

¿Podrías imaginarte etapas de Midachi, en esos 35 años de historia, y definir un poco la evolución del grupo, de cada uno, del show? ¿Cómo comenzaron, cómo continuaron, y cómo los encuentra hoy este camino?

El grupo se inicia en joda, dos profesores de educación física que somos el Chino y yo, y Dady un empleado público. Íbamos a las peñas a divertirnos y arreglábamos por la comida o dos pesos con cincuenta. Al ver lo que provocábamos, comenzamos a hacerlo más asiduamente, al año dejamos de dar clases en la escuela con el Chino, Dady pidió un año sin goce de sueldo en su laburo, y empezamos a pensar en vivir de Midachi, porque ganábamos tres o cuatro veces más que lo que ganábamos en el colegio o que el sueldo de empleado público. Por supuesto que para nuestros padres significaba un riesgo el perder la seguridad que nos daba el tener un trabajo estable con obra social, etc. Pero nosotros confiamos en nosotros mismos. Después compramos una camionetita, invertíamos en instrumentos. El disfraz de Mercedes Sosa, que era primero un mantel de mi vieja con un almohadón del living de casa, pasó a ser un poncho de verdad. O sea que empezamos a confiar, invertir y gastar. Las pelucas las pedíamos de la peatonal de Santa Fe el jueves, y yo las devolvía el lunes. Era muy gracioso todo.

Uno se va haciendo un profesional de esto. Nosotros debemos ser uno de los grupos que más ha trabajado. Tenemos miles y miles de shows, y la practica en peñas, boliches, cumpleaños - porque actuábamos en cualquier lado-, nos va dando un roce con la gente que es increíble.

Fuimos dándole luego hacia el último tiempo, otro toque que fue invertir en tecnología. Comenzamos con "Midachi Circus", donde teníamos una pantalla LED de 7 x 12; o "Midachi de película" que entrábamos y salíamos de un telón que eran todas cintas, y ahora este mapping que traemos que tiene una calidad de definición, que parece que estás en tu casa viendo televisión. La gente sabe que nos fuimos adaptando a los tiempos d corren. Eso representa 26 personas viajando, dos ingenieros de sonido, dos vestuaristas para cada uno porque los cambios son rapidísimos, etc. Y ese riesgo va por parte nuestra, o del empresario que se juega a hacer nuestra gira. Hay una inversión importantísima en lo que hacemos, pero la gente lo termina valorando. Midachi es caro ponerlo en el escenario, y si no llenás la sala es como que empezás a perder plata.

¿QuÚ tiempo de sus días, de sus vidas, les lleva entrenarse y prepararse para esto? Entiendo que a lo largo de su vida, han trabajado actoralmente, musicalmente, físicamente, improvisan, etc.

Yo tomo clases de canto. Nosotros cantamos todo en vivo. Además no es lo mismo estar parado cantando, a estar saltando, disfrazado con taco alto y peluca, corriendo y cantando a la vez, haciendo voces que no son las tuyas. Uy la verdad que con la edad nos cansamos más. En ese sentido por ejemplo al principio hemos llegado a hacer tres shows por día, ahora no, hacemos una función por noche y nada más. En Mar del Plata tuvimos que agregar una función los sábados durante unas semanas, pero no más que eso. Queremos disfrutar el momento que estamos viviendo, y no vemos la necesidad de correr contra nada. Queremos estar bien descansados. Hacer el show como corresponde, luego ir a cenar, nos reímos, y hacemos una vida mucho más "tranqui".

Y claro, pasarla bien...

Y sí, a los 60 años, yo laburo desde los 16, si no nos tomamos una rato para pasarla bien, no vale el riesgo.

¿QuÚ es "kindon"?

Y está escrito mal a propósito, es como el kingdom de Orlando, que es el reino de los niños, pero acá arruinado por "Drácula" y por "Mercedes" (Sosa), y a partir de ahí todo lo que viene. Con el monólogo del Dady ya está pagada la entrada, y se viene el show que se engancha con la "Tota", donde van pasando todas imitaciones de un show musical, y éste, donde está Maluma, Thalía, Bruno Mars, Shakira, Carlos Vives -que además aparece en una grabación con un saludo-. La gente la pasa bien durante dos horas, sin pensar en nada. Porque nuestro show es muy simple, no hay que hacerse tantas preguntas, es de lo que nos reímos todos los días.

¿La "Tota" ya es parte fundamental hasta el último día de Midachi verdad?

Y la "Tota" se fue metiendo en la gente, aparece y explota el teatro. La gente está loca -dice y se ríe-, pero bueno, y la "Tota" está más loca que la gente. Lo mismo pasa con "Drácula" y "Mercedes". Hay personajes que tiran el teatro abajo, que marcaron momentos y la gente los recuerda con mucho cariño. La "Tota" acá tiene un programa de televisión, muy divertido con entrevistas, donde va aparecer la "Pochola" también que dice que es más linda que la "Tota". Una es Pro y la otra es K, etc.

Y de eso también te quería preguntar. ¿La gente espera que hablen de política y que vos (del Pro) y Dady (Kirchnerista) se peleen en el escenario?

Hay bromas en el escenario, pero nunca hablamos de política. Yo con el Papa (Juan Pablo II), me acuerdo que denunciaba los hechos de corrupción de ese momento, y hablaba de los narco dólares, en los ´90, los pollos podridos, etc. Pasaba de todo en la Argentina, y el Papa los denunciaba en una especie de misa que yo daba en el teatro, pero fueron cosas puntuales, porque nuestro show no es de política, es musical, de disfraces, de diversión.

¿Cómo se cambian tan rápido en el escenario?

Tenemos dos vestuaristas cada uno. Alguna vez sería lindo filmar detrás del escenario porque es una de corridas, y si no llegaste, entraste tarde, y arruinas todo. Estamos muy entrenados nosotros, y los chicos que están atrás. Hay un momento por ejemplo, cuando me pongo la peluca de Marco Antonio Solís, en que me la pongo y entro. El día que le erre a la peluca, salgo sin peluca o no salgo. No hay tiempo ni para tomar agua. Pero es así, vertiginoso y variado.

¿Cuál es la proyección de Midachi? ¿Cómo se ven más adelante, hasta cuándo y cómo?

Y Dady dijo en una nota que íbamos a terminar muriendo juntos. Espero que no sea los tres abrazados, una cosa espantosa. Que se mueran estos dos, y después yo.

A veces yo me imagino cosas que después no se terminan dando. Me metí en política, cosa que nunca me hubiera imaginado, nunca pensé que iba a ser embajador y lo fui y me fue muy bien. Nunca pensé que íbamos a volver con Midachi, y volvimos. Tengo que decir que hoy quizás, me veo con dos o tres años más de Midachi, y me quiero jubilar, ir al campo, a pescar.

Ya vendrán los nietos, quiero viajar, pasear o no hacer nada.

Hoy la vida que llevamos es de mucho viaje, y no quiero estar tan achacado cuando decida descansar.