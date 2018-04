Tomaron la Técnica N° 2 pidiendo fondos

Estudiantes de la Escuela Técnica N° 2 "Raúl Salazar" tomaron el colegio para reclamar que se intervenga y no se pierdan los fondos del Plan de Mejora 2016 -2017 de alrededor de 7 millones de pesos. Buscan que se aclare una serie de irregularidades por la que un docente tendría en manos una tarjeta por esos fondos, otorgados por el Instituto Nacional (Inet), por lo que luego de reunirse con el supervisor, decidieron seguir la medida hasta tanto se presente una autoridad de Educación de mayor rango que garantice que no se perderá el dinero.

"Los alumnos están reclamando que no se pierda el Plan de Mejora 2016-2017, el dinero no está y no se pudo comprar nada debido a que la tarjeta estaba bloqueada porque un docente de la gestión anterior no rindió cuentas", explicó el vicedirector David Janco y detalló que se pidió que el docente y jefe general de Enseñanza Práctica que la poseía, Héctor Alurralde, rinda cuentas para liberar la tarjeta y que se pueda hacer uso de los fondos.

En 2017 no se pudo lograr -según explicó- que rindiera cuentas y se recurrió al supervisor Luis Avilés y a la directora de nivel medio, Silvina Camusso, quien destinó todo a la parte legal intimándolo a presentar la documentación en un plazo de 5 días.

Sucede que esos fondos del Plan de Mejora mencionado servirían para afrontar las necesidades de los talleres y materias específicas de cursos superiores de las especialidades que cuentan allí: construcción y electrónica; ya que forma maestros mayores de obra y técnicos en electrónica. Este faltante también impide adquirir los insumos para que los jóvenes cursen los talleres y para las prácticas profesionalizantes.

Principio de acuerdo

Es por ello que ayer durante la toma una reunión de los alumnos con el supervisor Avilés, quien ofició de mediador y se puso en contacto con la actual directora de nivel medio Marta Amarilla, quien informara que Alurralde estaría rindiendo cuentas, pero que el plazo expiró.

Pese a que al finalizar la reunión se vislumbraba un principio de acuerdo que permitiría normalizar la actividad normal, el supervisor Avilés, explicó que deben agilizar para que los pedidos de los alumnos tengan una respuesta favorable. Aseguró que ya se presentó la carpeta de rendición que está siendo evaluada, y anticipó que una vez aprobada se cargará al sistema de modo que se libere la tarjeta mencionada.

Pese a ello los jóvenes, decidieron esperar para levantar la medida hasta que llegue una autoridad de Educación que garantice que no se perderán los fondos, el acuerdo fue de un impasse hasta mañana viernes.