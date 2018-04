Luli contó que la abusaron, pero que no fue en "Poné a Francella"

Luciana Salazar dijo hace unos días a una revista que en un programa de televisión que trabajó cuando tenía 22 años, fue abusada por un compañero. Y en las últimas horas salió a aclarar que no se trataba de “Poné a Francella” ya que varios medios especulaban con eso, debido a los tiempos.

"Lo mío no fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien (un compañero de elenco que no nombra) me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo", comentó la rubia en la entrevista.

Y añadió: "Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: '¡Dale!...¿no te gusto?' De los nervios me salió gritarle: '¡Estoy de novia, estoy de novia!' Yo tenía 22 años, y me sentí atrapada entre la repulsión y la necesidad de seguir trabajando. Busqué la ayuda de la productora del programa, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años".

Lo cierto es que al decir la edad en la que padeció este hecho (22 años) muchos empezaron a buscar sus trabajos en tevé de aquella época.

El primer programa que estuvo en la mira fue "Poné a Francella", Telefe. Sin embargo, la propia Luli aclaró desde Twitter que no se trató de ese ciclo ni de una ficción, lo que apuntaría los cañones a alguna participación que realizó ella en el ciclo de humor "VideoMatch" de Marcelo Tinelli, ya que por esos años participó en la tira "Costumbres argentinas" y "VideoMatch" (2003 y 2004).

"A todos los portales que se están haciendo eco de una información incorrecta, sobre un abuso que sufrí años atrás. Jamás dije que fue en “Poné a Francella” porque no es cierto! Por favor no lo sigan difundiendo, porque no es verdad. Gracias. No fue en una ficción! Ya también se lo corregí a otro portal", aclaró ella.