El Bafici celebró veinte años de trayectoria y encuentro

Del 11 al 22 de abril se realizó el 20° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y El Tribuno de Jujuy tuvo ocasión de ser parte del que es considerado el encuentro cinematográfico más importante de América Latina.

El Premio Especial del Jurado este año fue para la producción de animación japonesa "Violence Voyager", del artista Ujicha.

El Bafici este año celebró su 20 aniversario y, fiel a su tradición cinéfila, reunió a directores consagrados junto a nuevos talentos nacionales y del resto del mundo. Con 107 premieres mundiales e internacionales -muchas de las cuales fueron de películas extranjeras, alcanzando el récord en 20 años- y otras 99 estadounidenses y latinoamericanas, este festival es un espacio ideal de difusión de un cine innovador y de vanguardia: esas películas y cortometrajes que no suelen llegar a las salas de cine el resto del año. Reforzando su tradición, este año 11 de sus 22 jurados oficiales fueron mujeres. Además, la programación incluyó secciones para todos los gustos y edades, con sedes en toda la Caba. Así el Bafici contó con la cifra récord de 36 sedes, distribuidas en más de 15 barrios porteños.

JOHN WATERS/ PRESENTANDO “CRY BABY” EN EL 20º BAFICI

Invitados destacados

John Waters, director de culto por excelencia, llegó al Bafici desde su Baltimore natal para presentar al público local el clásico que lo catapultó a la fama y selló su estilo indiscutible: "Pink Flamingos" (1972). Además, presentó las proyecciones de otras de sus emblemáticas obras como "Cry Baby" (1990); "Serial Mom" (1994), que narra en tono de comedia negra las peripecias de una madre; y "Cecil B. Demented" (2000), una sátira sobre Hollywood con Melanie Griffith. También dio una charla en la Usina del Arte en la que recorrió su carrera y contó su filosofía de vida, moderada por Axel Kuschevatzky; y presentó la proyección al aire libre de su obra más popular: "Hairspray" (1988). En uno de sus Focos, el Festival exhibó ocho de sus películas.

ENTREGA DE PREMIOS/ SE REALIZÓ EN LA USINA DEL ARTE

A 50 años del Mayo Francés, Philippe Garrel fue otro de los invitados estelares de esta edición aniversario. Con su manera única de narrar, este prestigioso maestro francés llegó para presentar una retrospectiva en su honor que incluyó 14 de sus títulos más importantes, entre los que destacan su ópera prima, "Les Enfants désaccordés" (1964), que rodó a los 16 años; "L´Enfant secret" (1979), una historia de amor signada por la locura, la adicción a las drogas y la pérdida; y "Les Amants réguliers (2005), una ficción entre el amor y las huellas de aquel sentimiento revolucionario.

Otros de los invitados destacados fue el actor escocés Ewen Bremner (el inolvidable Spud de "Trainspotting", ganador del premio a mejor actor en la segunda edición del festival, que en esta oportunidad brindó un seminario de actuación; James Benning, el director under norteamericano que presentó tres de sus películas; y Johann Lurf, el cineasta experimental y artista vienés que fue jurado de la competencia

Vanguardia y Género

En este 20° BAFICI se presentaron las nuevas películas de Abel Ferrara ("Alive in France"), Sebastián Lelio ("Disobedience"), Hong Sang-Soo ("Grass"), Michael Haneke ("Happy End"), Constantin Popescu ("Pororoca"), Denis Côté ("Ta peau si lisse"), Ruth Beckermann ("The Waldheim Waltz") y Marco Bellocchio (el cortometraje Per una rosa), entre otras.

La comedia nostálgica de Juan Villegas, "Las Vegas" ( 2018), fue la película elegida para la apertura del Festival. En ella se cuenta la historia de una pareja separada, con un hijo en común de 18 años, que se reencuentra por casualidad en Villa Gesell.

FUNCIÓN DE APERTURA/ “LAS VEGAS” EN PLAZA FRANCIA

La función de clausura fue en el Espacio Incaa Cine Gaumont con "Isla de perros" (2018), la nueva producción animada de Wes Anderson, apta para toda la familia y con el sello de su inconfundible universo estético. En ella, todos los perros de una ciudad japonesa son deportados a la Isla de la Basura y el pequeño Atari se lanza al rescate de Spots, su mascota y mejor amigo.

Este año, la Competencia Internacional contó con 16 títulos. Con un total de 7 óperas primas, hubo películas de China, Corea del Sur, India, Japón, Dinamarca y una fuerte presencia latinoamericana, que representó casi el 40% del total. La Competencia Argentina presentó 15 producciones que dan cuenta de la diversidad de voces que proliferan en el cine nacional ya que la selección atravesó generaciones, estilos, poéticas y puntos de vista, e incluyó a cinco operaprimistas. En su tercera edición, la Competencia Latinoamericana puso a disposición del público 11 producciones que ponen en evidencia el complejo y diverso entramado que forma el cine de nuestra región e incluyó ficciones y documentales con un total de 6 óperas primas y 3 títulos dirigidos por mujeres. Por su parte, la Competencia Vanguardia y Género, con su sello 100% Bafici, presentó 29 títulos; y la de Derechos Humanos, 11.

Por fuera de las competencias hubo más de 280 películas divididas en secciones temáticas ofreciendo films de calidad, singulares y actuales, muchos de los cuales no suelen llegar a las salas de cine el resto del año ni en las plataformas de streaming.

Baficito es, sin dudas, una de las secciones más entrañables del Festival. Este año creció más que nunca, ofreciendo una gran variedad de contenido para toda la familia. Tuvo, como siempre, proyecciones de clásicos y estrenos internacionales; además de actividades en barrios y experiencias tecnológicas.

Estrechando el lazo con las nuevas tecnologías, el Bafici contó con un espacio de Realidad Virtual (VR) en el Punto de Encuentro en el que se proyectaron trabajos para grandes y chicos, que extienden lo cinematográfico a este nuevo modo de ver.

Como todos los años, el BAFICI contó con eventos especiales. Tras el éxito abrumador en MÚxico y Chile, llegó -al fin- a Buenos Aires 31 Minutos, la compañía de títeres y músicos que se inició en la tv chilena y ya es hit entre los niños de Latinoamérica. Brindaron un show en vivo en la Usina del Arte. Otros de los atractivos fue la proyección al aire libre de E.T., el extraterrestre (1982), de Steven Spielberg, con la recreación de su escena más famosa -el "vuelo" en bici- usando anteojos de realidad virtual.

Ganadores

"La flor", monumental película de 14 horas dirigida por Mariano Llinás, ganó el premio máximo de la Competencia Internacional del 20º Bafici . Además, sus cuatro protagonistas compartieron el galardón a Mejor Actriz. Es apenas la tercera vez en veinte años del festival porteño que un título argentino logra el principal galardón ("Parapalos" lo había conseguido en 2004 y "La larga noche de Francisco Sanctis", en 2016). "La flor", dividida en seis episodios y exhibida en tres partes, propone un recorrido por prácticamente todos los géneros cinematográficos y se convirtió en el gran hito cinéfilo de esta edición.

El Premio Especial del Jurado fue para "Violence Voyager", del artista Ujicha; mientras que el de Mejor Director recayó en el brasileño "Tiago Melo" por su ópera prima Azougue Nazaré y el de Mejor Actor fue para "Anders Juul" por A Horrible Woman, de Christian Tafdrup.

En la Competencia Argentina la ganadora fue Albertina Carri con su propuesta de exploración sobre el sexo y el deseo en "Las hijas del fuego", mientras que otra mujer, Lola Arias, resultó la Mejor Directora por "Teatro de guerra", acercamiento experimental al conflicto de Malvinas en el que reunió a veteranos del ejército argentino y británico.

El Bafici tiene tuvo también otras competencias como las de Vanguardia y Género que gan"The Image You Missed" de Donal Foreman, en la de Derechos Humanos triunfó "Meteors"del turco Gürcan Keltek y recibió una Mención Especial "El silencio es un cuerpo que cae" de la cordobesa Agustina Comedi y en la Latinoamericana venció "Averno" del boliviano Marcos Loayza.

Por su parte, los tres cortos distinguidos fueron "La prima sueca", "Las flores", y "El liberado" .