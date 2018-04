Este lunes si atenderán los comercios en Jujuy

Ya no es feriado puente sino día no laborable, dijo dirigente mercantil.

El lunes si atenderán los negocios en Jujuy, según dijo el titular del Centro de Empleados de Comercio, Miguel Mamaní, quien explicó que la modalidad dependerá de cada empleador, anticipando que las principales cadenas de electrodomésticos podrían no abrir sus puertas.

"Hubo una confusión porque se entendía que el lunes era un feriado puente con las características de hace cuatro años atrás, de un feriado nacional. Resulta que por decreto se han establecido esos feriados puentes como días no laborables, por lo que la actividad en el comercio debería ser normal esa fecha", agregó.

Destacó que en caso de que el comercio decida trabajar, "el empleado estaría obligado a prestar tareas de manera normal, no correspondiéndole jornal doble o compensatorio".

Consideró que la disposición de no establecer los feriados puentes como feriados nacionales es un tanto "discriminatoria", por cuanto "se entiende que la idea de generar un fin de semana largo es para que la gente pueda tomarse unas mini vacaciones. Entonces el Gobierno nacional entendería que los trabajadores mercantiles no tienen esa facultad o están privados de ese derecho. Me parece que hay una incongruencia en la medida", apuntó Mamaní.

La disposición, aclaró, abarca a todos los rubros mercantiles. Sin embargo anticipó que las grandes cadenas comerciales en Jujuy podrían no abrir sus puertas o incluso, trabajar con dotación reducida. "Hay determinados rubros con una idea de no trabajar el lunes porque al margen que se pretenda que el trabajador genere ventas, si no hay gente en la calle eso es imposible, más en una fecha en la que el sector público no va a trabajar", acotó.

Por otro lado recalcó que el 1 de mayo ningún comercio debería abrir sus puertas. No obstante, advirtió que desde el CEC harán relevamientos en los diferentes sectores "a fin de que se garantice que los compañeros puedan disfrutar de su día".

Finalmente el titular del gremio mercantil señaló que en caso de las casas comerciales decidan trabajar por decisión de sus titulares, "los compañeros deberán cobrar como jornada doble".

Los residuos

La comuna informó que el lunes la recolección de residuos será normal, al igual que la prestación de la empresa Limsa. El martes la comuna y la concesionaria no prestarán servicios, que se reanudarán el 2 a las 6.