Los alquileres aumentaron hasta un 22% en el último año

Al igual que el aumento de tarifas, de productos y servicios básicos, otro de los ámbitos en los que también ha habido un marcado incremento en el último año, es en el precio de los alquileres, tanto de casas como de departamentos, lo que afecta sobremanera al bolsillo de los ciudadanos quienes, en muchos casos, se ven obligados a buscar alternativas más económicas o bien desistir de la locación y recurrir a la vivienda de un familiar.

Hasta febrero de 2018, en la Capital, el alquiler más económico se fijó en $3000 y corresponde a un monoambiente de la periferia.

Esto ha generado un crecimiento en la oferta de espacios habitaciones lo que logró, en los primeros meses del año, frenar una suba desmedida en los precios de locación, obligando a los propietarios, a través de las inmobiliarias, a aplicar aumentos más razonables que rondan entre el 15 y 22%.

El proceso inflacionario que atraviesa el país, sumado a los bajos salarios, hace que cada vez sea más difícil para los inquilinos afrontar los incrementos en las rentas.

Pese a que los aumentos del primer bimestre del año han sido menores que los de años anteriores, donde normalmente se maneja un 30%, aun así no deja de ser costoso para las familias afrontar los gastos de locación de una vivienda o departamento. A raíz de esto, algunas personas, especialmente el sector joven e incluso algunas parejas, optan por acceder a un crédito hipotecario para invertir en una vivienda propia o bien en algunos casos directamente se escogen departamentos más chicos o en zonas periféricas, que son más económicas e incluso algunos deciden volver al hogar de sus padres. Todo esto ha hecho que, en el primer bimestre de este año se fijen subas considerables en el precio de las locaciones.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Guillermo Bustamante, quien advirtió que los precios de la renovación de los contrato en los primeros meses del año, en la provincia, han variado entre un 15 y 22%. "Un alquiler que costaba $5000 se reajustó a $6000 o $6200; lo bueno es que hay más oferta y por lo tanto los precios son más razonables, además ahora la gente puede optar, buscar algo acorde a su poder adquisitivo porque también hubo un crecimiento inmobiliario, entonces esos son factores que inciden a la hora de frenar un aumento excesivo" explicó.

Datos oficiales

Según datos estadísticos brindados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec), en febrero de este año el precio promedio de un departamento en la zona residencial alta de la capital jujeña (Centro, Los Perales, Bajo la Viña, Alto la Viña, Ciudad de Nieva, Villa Jardín de Reyes, Los Molinos, 23 de Agosto, Militar, Dr. Marcelino Vargas, Higuerillas, Alto Padilla) se fijó, según la cantidad de dormitorios, entre los $5000 y $9362.

En el mismo periodo, en la zona residencial media (San Martín, Los Huaicos, Norte, Los Molinos, Chijra, Cuyaya, Bajo Gorriti, Alto Gorriti, Coronel Arias, Almirante Brown, San Pedrito, Malvinas Argentinas), el precio promedio se estableció entre $4286 a $7285.

En tanto que en la zona periferia (Belgrano, El Chingo, Punta Diamante, San Francisco de Álava, Alto Comedero, Los Ladrilleros, Suipacha, Campo Verde, El Arenal, San Pedrito del Portal, Constitución) los precios se fijaron entre los $3000 y los $6000, dependiendo la cantidad de dormitorios.

Por otra parte, el organismo detalla los precios promedios de alquiler de casas en San Salvador de Jujuy. En el mes de febrero pasado, alquilar una casa en la zona residencial alta costaba entre $6372 y $17544, según la cantidad de dormitorios; en tanto que en la zona residencial media rondaba los $5000 y los $10677, mientras que las casas de la zona periferia oscilaba entre los $4000 y los $5700.

Precios desmedidos en locales comerciales

LOCALES. MANTIENEN PRECIOS DE ALQUILER ELEVADOS, EN RELACIÓN A LAS VIVIENDAS.

Los precios de los alquileres de locales comerciales, tienen una variación mucho mayor a la de casas y departamentos y en la mayoría de los casos, los propietarios conservan el mismo ritmo de aumento de los últimos años, por lo que actualmente los alquileres son altos, lo que dificulta a los comerciantes mantener su negocio en el tiempo.

Según la Dipec en la zona céntrica o residencial alta, actualmente el alquiler promedio de un local ronda entre los $7156 y $32211 según la cantidad de metros cuadrados; en la zona residencial media va desde $5313 hasta $24684 y en la periferia cuesta desde $4000 hasta $8000. Si bien estos son precios promedio, hay locaciones mucho más suntuosas. Lamentablemente, los altos costos de alquiler terminan siendo nocivos para los locatarios, quienes en muchos casos terminan cerrando sus comercios. Si bien en este desenlace influyen muchos factores, el marcado y constante aumento en el precio de los alquileres de los locales, suele ser una de las causas. Actualmente la oferta de locales comerciales en alquiler es grande, y esto tiene que ver con que muchos inquilinos abandonan el lugar; sin embargo la oferta sigue siendo cara, aunque varía según la ubicación, el tamaño, la vidriera.

El panorama se complica aún más teniendo en cuenta la presión tributaria que deben afrontar sumado a que hay un notable descenso en las ventas, lo que hace difícil para los comerciantes mantener su negocio; en el mejor de los casos algunos buscan espacios más chicos, pero mayormente cierran.

Los departamentos son los espacios de mayor demanda

ALQUILERES. EN EL ÚLTIMO AÑO CRECIÓ NOTABLEMENTE LA OFERTA DE LOCACIÓN, ESPECIALMENTE EN LA CAPITAL JUJEÑA.

La mayor demanda de alquileres se vuelca en los departamentos, especialmente cuando se trata de personas solas que deciden independizarse, o bien parejas jóvenes que buscan un lugar para convivir. En esto también inciden los precios, ya que alquilar una casa siempre es más costoso, pese a las expensas de los edificios de departamentos.

“Una casa normalmente puede costar entre 10 y 12 mil pesos, en cambio un departamento de un dormitorio, dependiendo el lugar, puede rondar los 5 o 6 mil pesos, de modo que muchos optan por este segundo que es más económico y suficiente para cubrir la demanda del inquilino”, dijo el titular de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy.

Precio de expensas

La opción de un departamento siempre es la primera, antes que una casa, aún existiendo expensas que encarecen el monto final de locación. Éstas varían según los gastos que disponga el consorcio, ya que incluye los gastos de limpieza, el sueldo del empleado de edificio, el servicio de energía eléctrica de los espacios comunes, ascensores, entre otros elementos. En base a eso, se fija el monto de las expensas mensuales que pueden rondar entre los $350 y los $3000.

Teniendo en cuenta que las expensas son variables, se estima que el “tarifazo” podría impactar directamente en el precio, provocando un marcado aumento.

Crece la oferta

Actualmente existe una oferta razonable de alquileres, e incluso se ven muchos más lugares disponibles que en otras épocas. Esto tiene que ver fundamentalmente con el auge de créditos hipotecarios, especialmente de Procrear, lo que ha permitido que mucha gente acceda a su vivienda pagando una cuota mensual como si fuera la del alquiler; a eso se suma que ha habido un marcado desarrollo inmobiliario en la ciudad. Todo esto ha ocasionado que muchas viviendas queden disponibles y al haber mayor oferta se han mantenido los precios de las locaciones y no aumentaron como en años anteriores.

Cabe mencionar que en el precio final de alquiler también entra en juego el proceso inflacionario, el cual también es tenido en cuenta por los propietarios para definir los aumentos semestrales y anuales.

Las opiniones

LARISA VENTURINI (ESTUDIANTE)

Particularmente yo alquilo en Chijra y un alquiler por esa zona hoy ronda entre los 6000 y 7500. Yo por ejemplo alquilo un departamento de un solo dormitorio, pero me parece que lo que estoy pagando está bien en comparación con lo que vale en otras zonas, porque además estoy cerca del centro, me separa un puente nada más.

Los precios de los alquileres varían según el lugar, siempre los que están ubicados más cerca del centro son los más caros.

Yo soy estudiante y para pagar el alquiler a mí me ayuda mi mamá.

ERIC ÁLVAREZ (ESTUDIANTE)

Hasta el año pasado yo alquilaba una pieza acá en la ciudad, en Cuyaya, y busqué una pieza porque era para mí solo. Yo soy de Lozano y por razones de trabajo y de estudio me convenía pagar un alquiler en la ciudad.

Ahí pagaba el año pasado $2000 y si bien no era mucho, me costaba juntar para pagar el alquiler, más aún siendo estudiante. Igualmente como tenía trabajo lo podía pagar, pero no sé si otros chicos lo podrían hacer solos. A comparación de lo que costaba en otras zonas, estaba bien el precio, pero era una pieza con baño compartido.

FEDERICO CARNEIRO (COMERCIANTE)

Los alquileres en general están carísimos y los locales más todavía, especialmente en el centro. Yo estoy en la calle Bustamante y en esta zona, los locales rondan los $35 mil. Si bien me funciona el negocio, no deja de ser bastante costoso poder pagarlo. Lamentablemente uno lo termina traduciendo en el precio de los productos y eso obviamente repercute en el cliente. Igualmente esto le pasa a todos los comerciantes, y cada vez se nos hace más difícil poder solventar los costos. Por el momento puedo pagar el alquiler y espero poder seguir haciéndolo.