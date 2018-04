Preocupación vecinal por tema de inseguridad

Vecinos del barrio San Isidro Labrador se autoconvocaron y dialogaron con la prensa para hacer público los hechos de inseguridad que constantemente son víctimas.

"La mayoría de los vecinos que nos hemos convocado vivimos cerca de la Plaza Germán Mallagray, es el único espacio verde que el barrio tiene, espacio no podemos hacer uso desde bastante tiempo, porque está constantemente usurpado por jóvenes adictos, que llegan a este barrio a comprar esa porquería, se quedan a consumirla y cuando ya no tienen más plata, optan por robar a las personas que pasan por la plaza", dijo una de las vecinas, que no quiso identificarse por miedo a represalias.

"La situación es desesperante, en ningún momento del día podemos salir siquiera a la vereda, la plaza está todo el día ocupada por un montón de chicos, drogándose delante de todos nosotros", dijo otra mujer.

Al ser consultados sobre la presencia policial en el barrio, todos los vecinos coincidieron que "hay una notable convivencia con las cuatro familias que les venden drogas a los chicos. Es obvio que a los policías del destacamento de San Francisco de Alava no les importamos, el único móvil que viene lo hace los sábados a la noche y llamativamente entra a las casas apuntadas como boca de expendio, están todos filmados y realizamos incansables presentaciones a la Policía de la Provincia, a la Policía Federal, pero a nadie les importa esta situación, que es desesperante".

"Los mismos policías nos han pedido que filmemos a estas familias que venden droga a los chicos, está todo documentado, pero para la Policía eso no alcanza. Exponemos nuestras vidas para enfrentarnos con estos delincuentes, con estos que venden drogas, presentamos todas las pruebas y nunca se hizo nada. No podemos vivir así, somos amenazados, asaltados y no hay presencia policial en este barrio. Ocurren hechos de sangre cada 10 minutos, entre ellos se agarran a pelear, pero la Policía nunca viene", dijo un vecino.