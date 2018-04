Video: alumno corrió a todos en el colegio y acuchilló a tres compañeros

Los tres jóvenes que resultaron heridos, incluido el atacante que tuvo un corte en el brazo a la altura del codo, fueron derivados al hospital local.

En las imágenes registradas por una estudiante que fue testigo del hecho se ve cómo el joven corre a otro con un cuchillo en la mano, en medio de los gritos de los demás alumnos y corren intentando evitar el ataque."Tiene un cuchillo", se escucha que gritan.

En una reunión de padres que se hizo por la tarde del miércoles, se propuso la expulsión o el pase del agresor a otra institución. Las familias de los alumnos afectados realizaron denuncias ante la policía.

Por su lado, la madre del agresor dio su versión por Facebook, la cual transcribiremos: “No me enorgullece lo que hizo mi hijo, pero está cansado de quienes se creen más por tener plata. De de ser pisoteado y ser el juguete del que más tiene, por ser pobre. Y no es como comentan los noticieros. Esta vez mi hijo atacó pero no lastimó como dicen. ¿Cuántas veces fue él la víctima y nadie lo escucho? Juzguen”.