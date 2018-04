Entre lágrimas, Andrés Iniesta se despidió del Barcelona

Sin estridencias, fiel a su estilo discreto y humilde que lo convirtieron en una de las personas más queridas de España, Andrés Iniesta abandona tras 22 años el FC Barcelona, en el que deja un hueco difícil de colmar.

"Esta temporada es la última", anunció este viernes a trompicones, intentando contener el llanto ante una sala de prensa llena hasta la bandera de periodistas, compañeros, cuerpo técnico, directivos y su familia, en primera fila, con su mujer y sus tres hijos.

Emblema de una década de éxito del Barça junto a los Messi, Xavi o Puyol, Iniesta podría haberse jubilado de azulgrana tras firmar un contrato "de por vida" en octubre pero, a pocos días de cumplir 34 años, decidió marchar a final de temporada temeroso de no poder "dar lo mejor".

"No quiero engañar a nadie (...) Me conozco, sé como estoy y entiendo que de aquí en adelante, por ley de vida, todo iba a costar algo más", explicó el centrocampista, que no confirmó los rumores de una marcha a China.

Para los aficionados resultará difícil de creer después de la exhibición del capitán azulgrana en la final de la Copa del Rey del sábado anterior, un 5-0 ante el Sevilla con uno de los goles de Iniesta que terminó levantando su último trofeo.

Sustituido minutos antes del final, el elegante centrocampista se fue al banquillo con los ojos llorosos mientras recibía una cálida ovación de todo el estadio.

"Lo cambié para que la gente lo homenajease", reconocía después del encuentro el técnico, Ernesto Valverde.

Su despedida puede ser redonda este domingo con el título de Liga, para lo que sólo necesita un punto el domingo en Coruña, con lo que terminaría su carrera con el Barça con 32 títulos y cuajando una gran temporada sólo empañada por la sorprendente eliminación de la Champions frente a la Roma.

"Si hubiese imaginado acabar mi etapa aquí, mi carrera aquí, creo que la forma hubiera sido esta, sintiéndome útil, sintiéndome importante, sintiéndome titular, con la opción de ganar títulos", reconoció.

Junto a Leo Messi es el jugador con más trofeos en el club catalán (4 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 8 Ligas españolas, 7 Supercopas de España y 6 Copas del Rey) y el segundo con más partidos (670) sólo por detrás de Xavi Hernández.

Barcelona, AFP/NA.