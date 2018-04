"Es necesario un serio control a las empresas por lo que facturan y cobran"

Guillermo Sapag consideró que si alguien debe hacer un esfuerzo ante los aumentos "desproporcionados" en las tarifas debe ser Nación, que es quien se beneficia del IVA, que es del 21 por ciento.

-¿Cuáles son las tarifas que más aumentaron en Jujuy?

-Aumentó la energía y el agua en la provincia. Gas lo maneja Nación, teléfono lo maneja Nación, pero lo que se define aquí en Jujuy es la energía y el agua.

Aquí la discusión cuando se trata de energía es una tema que se trata entre la Susepu a través de audiencias donde se define el incremento. Lo que pasó siempre en Jujuy es que se pagaba una energía muchísimo más cara que la que pagaban los porteños. Por supuesto que se nota el incremento, y son aumentos importantes desde que empezó este Gobierno.

Con el tema del agua se dio que hubo aumentos "autoritarios" se podría decir, porque los primeros incrementos no estaban legalmente en regla y después los emprolijaron, pero luego de haber cobrado dos o tres meses, pero ésto también se resuelve en Jujuy.

-¿Y sobre el aumento en la tarifa de gas?

-La tarifa del gas se resuelve en otro ámbito. Fundamentalmente el tema del gas está bajo la órbita de Aranguren (ministro de Energía de la Nación), quien es el que define este incremento. Al incrementarse de manera desproporcionada en los últimos dos años, se produce también un incremento desproporcionado en el IVA que cobra la Nación, que si bien coparticipa el impuesto a las provincias.

Por lo tanto, si decimos que las cargas las tienen que sobrellevar entre todos, no es la mejor medida que se reduzca el IVA.

Se tendría que controlar a las empresas para ver qué es lo que están facturando realmente, este es un problema muy serio.

Yo no tengo absolutamente nada en común con Elisa Carrió, pero debo aceptar que tuvo claridad al decir: "controlen a las empresas".

Están cobrando cosas desproporcionadas, sin ir más lejos te doy un ejemplo: a mí en el mismo mes me llegaron dos boletas de gas. Esto evidencia que no hay ningún tipo de control.

-¿Y qué se puede hacer al respecto?

-Nación plantea que se hagan cargo las provincias, pero no es una cuestión razonable, porque si va a haber un esfuerzo que lo haga la Nación que baje el IVA, el de 27% lo baje al 21% y al de 21% lo pase al 16% y que de alguna manera también lo soportarán las provincias, porque son montos coparticipables.

-¿De qué manera las provincias se pueden hacer cargo?

-El presidente Macri se refiere a que los impuestos provinciales, las contribuciones y el tema de ingresos brutos se dejen de cobrar o que se baje la tasa de fiscalización de la Susepu, estas son las cuestiones que plantea el Gobierno nacional. Sin embargo, la Nación no deja de seguir aumentando los servicios y no deja de incrementar sus ingresos a través del IVA pidiendo que soporten las provincias, cuando no habría una cuestión de equidad al respecto.

-¿Qué impacto tendría en la provincia?

-Menos ingresos para la provincia, más tratándose de una provincia con tantas asimetrías como la nuestra. Es menos recaudación para la provincia en caso que se saquen estos impuestos.

-¿Y el impacto en los consumidores?

-Un claro ejemplo es la marcha que hubo en Libertador contra el "tarifazo". Evidentemente la gente no está pudiendo afrontar los costos de los servicios y los que están pagando están dejando de consumir, y esto también afecta a la economía en su totalidad, porque cada vez baja más el consumo. Si baja el consumo baja la producción. Ya la industria está trabajando con un 40% más de capacidad ociosa, entonces esto es todo contraproducente.

-Una de las consignas de la marcha en Libertador fue no pagar las boletas, ¿si esto ocurre, qué podría pasar?

Sería efectiva si es masiva. Cuando es masiva, la gente manda.

De lo contrario, los primeros días que dejen de pagar les cortan la luz.

-Si ésto ocurre, ¿qué camino le queda a la empresa que brinda el servicio o a la provincia para regularizar la situación?

-Son hechos hipotéticos que son muy difíciles de predecir, pero si el grueso de la sociedad toma una medida va a obligar al Gobierno a atemperar estos incrementos porque no es que estamos en la primera etapa, ya hubo como diez aumentos en más de dos años y medio.

Otra de las preguntas que se hace la sociedad con estos diez incrementos es: ¿hubo inversión, hubo mejora, se redujeron los cortes?. Lo que si te puedo garantizar es que hubo menos consumo, porque la gente reacciona en la media de tratar de ahorrar los pocos pesos que pueda.

Pero a lo que no tenemos que apelar es a que ocurran estos casos extremos, sino que el Gobierno reaccione ante el planteo de la gente en todo el país.

-¿Sobre los subsidios?

-Era previsible que había que aumentar los servicios porque estaban subsidiados y el subsidio es una cuestión que debe utilizarse en un plazo muy prudencial. El subsidio tiene su fin, se subsidia hasta tanto se resuelva la situación, pero no en esta forma indiscriminada como se está haciendo fundamentalmente con el gas y con la luz.

-Ante todas estas irregularidades, ¿qué es lo que se debería hacer?

-Si tenés un Gobierno donde echan gente del Inti y hoy te enterás que en el Senasa están echando a la gente que controla la producción alimenticia en términos generales, estamos liberando para que el mercado haga todo lo que quiera y ya sabemos como nos va con esta situación. Ya se habla de continuar en otras reparticiones que todas tienen en su objetivo fundamental el control.

-¿En qué situación concreta nos encontramos?

-Fundamentalmente hay que poner un límite a estos aumentos indiscriminados, tener instituciones de control que supervisen el servicio y la facturación y el cobro de los mismos, y tener una política macro que nos pueda ilusionar con que hay una salida. Pero nada de eso existe.

-¿Cómo se lee esta situación a nivel nacional?

-Hay contradicciones en el programa económico en todos sus esquemas. Por ejemplo el dólar que tiende a aumentar, que cada vez la gente compra más, que el banco Central tiene que liquidar cifras importantísimas. Existe desde el inicio de este Gobierno un despropósito, una contradicción que no se puede explicar. Por un lado sabemos que es un tercer esbozo neoliberal en la Argentina. El primero fue Videla- Martínez de Hoz, el segundo Menem-Cavallo y vamos a tener que nombrar a varios ministros con Macri. Lo primero que se hizo es abrir las importaciones, esto provocó un déficit récord de la balanza de pagos, es decir, hay muchas más importaciones que exportaciones, por lo tanto necesitamos más dólares.

Este es un camino sinuoso que termina en precipicio.

En conclusión, yo no digo que haya que reducir el IVA, lo que digo es que en una primera instancia hay que revisar absolutamente todo el tema, ver qué es lo que cuesta un metro cúbico de gas y un kilowatt de energía. A partir de ahí, en una segunda instancia, tener un serio control hacia las empresas por lo que facturan y cobran. Y en un tercer lugar, si se toma una decisión, antes que perjudicar a las provincias, reducir los porcentajes en IVA que puede ser un 5 o 6 por ciento. Pero yo no estoy de acuerdo con esto ni me quedo conforme con que se reduzca un 6 por ciento. Están cobrando lo que quieren, están fuera del esquema.