“Existe un estrés bueno y otro patológico”

¿Qué es el estrés?

El estrés es un estado "común", cotidiano en la vida de los seres humanos, aunque los animales también sufren de estrés, el estrés puede ser una presión o una serie de presiones que afectan al individuo quien debe manejarlo yresponder de manera adecuada para adaptarse en su entorno.

Entre los síntomas podemos enumerar la ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, cuando se tiene ansiedad elevada puede presentarse desbordes o alteraciones en el estado de ánimo por ejemplo cuando nos sentimos superados por las obligaciones del trabajo, la casa, la comida, la falta de dinero, los hijos, etc.

Podemos hablar de estrés laboral, emocional, etc. Todos implican presión y todas las presiones de nuestro entorno nos pueden enfermar si no rompemos el círculo patológico y desencadenar enfermedades físicas o psicológicas.

¿Hay diferentes tipos de estrés?

Tenemos el estrés bueno y el estrés patológico que es el distrés. Éste último es el que genera ciertos tipos de enfermedades y trastornos. Se padece de distrés cuando la persona vive situaciones que siente que no puede manejar y se desborda generando crisis emocionales, somatizando, es decir, puede salir un herpes, alergias cutáneas, etc.

Si este estado negativo se mantiene en el tiempo puede generar enfermedades somáticas o psicológicas.

Por ejemplo: si el órgano débil de una persona es el estómago generará algún síntoma comoel dolor de panza, gastroenteritis y si se hace crónico una gastritis. La gastritis es producto del distrés o de un estrés crónico.

Cuando todas las malas situaciones, los malos pasares se guardan y se callan llega un momento que el cuerpo no aguanta más y por algún lugar tiene que explotar toda esa angustia o enojo.

Hay otras personas que tienen ataques de pánico que también lo genera el estrés, puede producir enfermedades somáticas como una gripe, se bajan las defensas y hasta enfermedades oncológicas. Desde el punto de vista psicológico todo tiene un significado.

Por otra parte, el estrés es normal y hasta bueno que las personas sientan presión para motivarse y realizar actividades pero bajo una presión manejable.

Lo ideal es un estrés manejable, sencillo, simple, que permita que la gente pueda relajarse ante situaciones que generan angustia y ansiedad.

¿Cuáles son los factores que llevan a estresarnos?

Depende de las características de las personas. Hay personas que no se estresan nunca y no se estresan por nada, buscan la manera de resolver las situaciones, no se hacen problema y se relajan. En cambio hay otras personas que se autoexigen, se proponen metas o imponen metas y trabajan bajo presión, entonces, en esas personas se genera cierta ansiedad por no lograr las metas y los logros y por sus características o rasgos obsesivos o ansiedad elevada va a tener un estrés negativo y un desborde. También un accidente puede generar un estrés postraumático, un daño emocional que necesita de terapia.

Lo ideal es no someterse a muchas responsabilidades ni a metas inalcanzables porque eso derivaría, depende la persona, a tener ciertas crisis, enfermedades, se bajan las defensas, etc.

¿Hay una cura para el distrés?

La cura es poner un límite. Por ejemplo: Una relación no positiva con una pareja que genera mucha angustia, ansiedad que produce llanto. Las personas que son golpeadas o maltratadas están en un círculo patológico que no pueden romper están padeciendo un estrés continuo y la única forma de romperlo es poniendo un límite, diciendo “hasta acá llegó, me voy, me separo”, eso es lo ideal y no llegar al extremo del daño. Hay que ir viendo que es lo que está haciendo daño ya sea una persona o un trabajo. Si no puedo renunciar hay que ver las alternativas, hacer lo que se pueda, ir piloteando la situación.

¿Hay herramientas para evitar el estrés?

Una herramienta importante es canalizarlo. Cuando uno sale del trabajo hay que olvidarse de él, el límite es importante, hacer el corte.

Los problemas de la casa se resuelven hablando, sacándose todas las broncas y no guardándolas. Si no se vuelven una enfermedad.

Otra herramienta es tener un tiempo para la relajación. Si no encontramos un espacio de relax y desconexión de las presiones, nuestro cerebro no se relaja y nuestro cuerpo sufre las consecuencias. Se debe realizar una actividad que nos guste y nos relaje, caminar, correr, bailar, etc. La meditación ayuda mucho. Hoy en día hay mucha gente que está meditando en Jujuy, hay centro de meditación y prácticas de yoga también. El reiki ayuda, hacer Zumba también, lo que a uno lo guste.

La presión social que estamos viviendo también suma al estrés generalizado, el entorno también contribuye.

¿Qué tipo de presiones sociales?

Que suban el precio de los combustibles, que los sueldos estén congelados y las cuestiones de cumplir metas laborales, todo este entorno social también genera un estrés. Por ejemplo te suben la cuota del colegio de tu hijo pero no te subieron el sueldo entonces uno piensa como hacer para poder comprar las cosas en el súper. Son situaciones reales.

¿Y la ansiedad?

La ansiedad genera estrés y el estrés ansiedad, son dos cosas que están relacionadas.

La ansiedad es un estado del sujeto ante situaciones estresantes o que generan cierta presión como rendir un parcial o el primer día de clases. Esto puede ser episódico o crónico.

La ansiedad es normal cuando es manejable al igual que el estrés pero no son lo mismo.