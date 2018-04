Incendio accidental consumió tres habitaciones de una casa

Se originó por una vela que dejaron encendida. No se produjeron heridos.

PERICO (Corresponsal). Lamentable fue el incendio que sufrió una vivienda del barrio Apaza de la ciudad de El Carmen. La propagación del fuego afectó seriamente a la familia Ríos, cuyos integrantes sufrieron pérdidas casi en la totalidad de sus bienes. Las llamas fueron contenidas gracias al incesante trabajo de los bomberos de la ciudad de los diques.

Se trata de un hecho que conmocionó a todos los vecinos de las calles Presidente Illia y Bicentenario, en la esquina se prendió fuego una vivienda, incendiándose dos dormitorios y una sala que aparentemente era un taller de motos. La principal hipótesis de la Policía y de los bomberos voluntarios es que el fuego fue producido por una vela que estaba encendida y aparentemente se olvidaron de apagarla.

Ocurrió alrededor de las nueve de la mañana de ayer, momento que los propietarios y los vecinos al notar el humo y la propagación de las llamas, no dudaron en comunicar a la Policía. Estos llamaron a los Bomberos Voluntarios de El Carmen que acudieron de inmediato, logrando sofocar el incendio, donde no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales, debido a que no había nadie en el momento de este suceso. Lo que sí se registró fue una pérdida casi total de los bienes de esta familia.

Este siniestro fue en una vivienda que cuenta con cuatro habitaciones, de las cuales tres resultaron destruidas casi en su totalidad. La pérdida de los elementos provocó mucha preocupación para la familia afectada, ya que las llamas consumieron desde su ropa hasta electrodomésticos, muebles y alimentos. Hubo ayuda de parte de los vecinos, quienes se solidarizaron con la familia damnificada y estarían a punto de lanzar una campaña solidaria con el fin de lograr conseguir más ayuda.