Aníbal Pachano habló de su delicada salud: "Tengo cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro"

Con la voz quebrada, pero con la mente en positivo para darle pelea a la enfermedad, Aníbal Pachano (63) contó en primera persona cómo se encuentra luego de que los médicos le detectaran cáncer de pulmón, con metástasis en el cerebro, en septiembre pasado.

"Ahora estoy bien, me hice la segunda quimio, de la segunda etapa del tratamiento...", comienza diciendo el artista en Polino Auténtico, listo para relatar puntillosamente cómo está de salud: "Esto se desató a principios de septiembre, pero yo ya venía raro desde el 2015. Ya tenía síntomas, pero uno los va callando. Y en septiembre tuve un episodio de diabetes y empecé un tratamiento, que tenía dos etapas. Cumplí la primera, y en la segunda etapa me confundí y tomé dos medicamentos mezclados. Entonces, me empecé a sentir mal y me llevaron a una clínica, en donde me hicieron estudios y me dijeron que está todo bien".

Sin embargo, Pachano no dejó de estar atento a las señales que le daba el cuerpo, volvió a consultar con profesionales y recibió el duro diagnóstico: "A la mañana siguiente se me ocurre hacer un pastel de carne, siempre tardo 15 minutos porque me encanta cocinar, pero esta vez estaba tardando hora y media. Algo raro pasaba. Llamé a un amigo y le conté lo que me estaba pasaba... Me fui a la Fundación Fleni. Entré a las siete de la tarde de un sábado y nunca más salí", contó Aníbal, agradecido por la fiel compañía de su hija, Sofía, y de su exmujer, Ana Sanz.

Con fuerza para salir adelante y enfocado en el teatro, Pachano describió el momento exacto en el que los médicos le informan su delicado cuadro de salud: "Me hicieron millones de estudios. Ahí apareció el neurólogo y el oncólogo, que me explicaron lo que tenía. Yo les dije: 'díganme la verdad, que lo voy a revertir'. Y ellos me dijeron: 'Tenés un puntito en el pulmón, un cáncer, y te provocó metástasis en el cerebro'". Esto tiene que ver con que fui un fumador insoportable. Tengo enfisemas. Yo ya estaba complicado el pulmón... Ahora me extirparon un tumor (del cerebro) porque tenían que hacer un estudio", reveló Aníbal, con su energía puesta en revertir la situación.