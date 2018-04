Histórica victoria de "Los Jaguares" en Nueva Zelanda

Auckland, 28 de abril (Télam) Los Jaguares obtuvieron hoy un notable triunfo ante Blues, de Nueva Zelanda, por 20 a 13, en Auckland, en el que representa el primer triunfo de la franquicia argentina ante una neozelandesa en la historia del torneo Super Rugby, organizado por la Sanzaar y que cuenta además con equipos de Australia y Sudáfrica.

El cotejo, que en el primer tiempo arrojó como ganador a Blues por 13 a 5, se jugó en en el Eden Park Stadium.

Este triunfo, el cuarto consecutivo, le permite a Los Jaguares alimentar sus chances de clasificación para los play offs en la División Sudafricana con cinco victorias y cinco derrotas.

La franquicia argentina llegó al try por intermedio de Agustín Creevy, Emiliano Boffelli y Tomás Lezana, con una conversión y un penal de Nicolás Sánchez.

Por el lado de Blues, dirigido por el histórico ex All Blacks Tana Umaga, los 13 puntos se concreatron con tries de Tumua Manu y Matt Duffie y un penal de Stephen Perofeta.

Los Jaguares volverán a jugar la semana próxima ate Chiefs de Nueva Zelanda, desde las 4.35 de Argentina.

TABLA DE POSICIONES — SUPER RUGBY