Diversidad para una sociedad igualitaria

Se desarrolló en dos intensas jornadas el Pre Congreso Provincial de Educación Sexual Integral "Infancias - adolescencias y familias del siglo XXI", que tuvo como objetivo promover debates y líneas de acción para articular y complementar la ESI a nivel epistémico, metodológico, pedagógico, didáctico y curricular. Las jornadas se realizaron en el cine municipal Select .

El coordinador del evento, Juan Carlos Márquez, agradeció el apoyo de los organizadores del Congreso de Santiago del Estero.

Fue un interesante espacio de intercambio de experiencias y visiones transformadoras para un debate necesario en el sistema educativo. También se presentaron trabajos seleccionados para este Pre Congreso y cuyos resúmenes también se presentarán en el 2° Congreso Nacional y 1° Internacional ESI en Santiago del Estero, el 18 y 19 de mayo próximo.

El Comité de la Salud organizó el encuentro en el marco de la Semana Provincial de Educación para la Salud 2018, siendo auspiciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Facultad de Humanidades de la Unju y la Federación Argentina Lgtb, siendo declaradas de Interés Provincial por la Legislatura jujeña.

Los disertantes convocados desde diferentes enfoques abordaron la Educación Sexual Integral. Una de las disertantes fue Flavia Massenzio, abogada de la Defensoría Lgtb de la Ciudad de Buenos Aires, quien resaltó la necesidad de estos espacios para generar debate y búsqueda de métodos para su implementación en los diferentes niveles educativos.

Tambien estuvieron Didier Oliva, de la Fundación Huésped, que abordó el "Impacto de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral"; Jorge López, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que expuso sobre la "Decolonialidad del epistemicidio en la ESI"; la docente Sasa Testa que reflexionó sobre el género desde la perspectiva Bergsoniana. La docente Lourdes Ibarra, de la fundación "Damas de hierro", por su parte, planteó la propuesta de intervenciones pedagógicas en contextos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, mientras que Julieta Paz, de "Divas Santiago del Estero", habló de "Identidad de género y ESI, Aportes desde la militancia trans".

Además, Noemí Vilca expuso sobre "Sentido y tensiones de la educación sexual en adolescentes de las escuelas secundarias de Humahuaca"; "Aprendemos en igualdad", trabajo que presentó la docente Zulma Cruz y "Deconstruyendo el VIH: mitos y verdades", a cargo del profesor Nahuel Riquelme.

En el cierre del Pre Congreso estuvo Tiziana, niña trans de 10 años, y sus padres, que dejaron sus testimonios. La niña dijo: "Siento mucha alegría porque tengo mi documento que me dio el Registro Civil de Salta. Estoy para ayudar a los niños que sienten ser de otro género, y que a veces tienen miedo de decirles a sus padres. Yo le dije a mis padres que mi sueño era ser mujer, y no tuve miedo, se los dije con seriedad. Entonces que los padres no sean malos, entiendan y escuchen a sus hijos. En la escuela fue muy difícil, pero hoy me veo como una niña normal", dij

La mamá de Tiziana, Graciela Puchetta, comentó que en este Pre Congreso transmitió la dura experiencia de su hija en la escuela, y ayudar a docentes a recapacitar sobre esta realidad. "Sé que nos falta un montón, pero hay que enfrentar que la infancia trans existe, y no debe provocar rechazo. No se pide acuerdo, solo que se respeten los derechos de los niños y niñas", afirmó. "En un principio teníamos nuestros temores, pero la seguridad de mi hija es la que nos dio la fuerza para luchar por sus derechos", finalizó.