Federación de jubilados de la Quebrada y Puna

Los Centros de Jubilados Nacionales de Quebrada y Puna crearon el viernes su Federación, eligiendo como primer presidente a Evaristo Cruz, del Centro Los Arenales, de Abra Pampa.

Señaló que "estamos para trabajar en todo lo que se pueda hacer en beneficio de los Centros de Jubilados para dar soluciones a los temas que se presenten en cada lugar. Estamos ahora con una nueva meta. Yo he trabajado bastante, la gente me conoce y es por eso que me confían la presidencia de la Federación".

Álvaro Cormenzana, director de la delegación provincial de Pami, dijo que "me parece muy importante lo que se ha planificado y ha llegado a concretarse, sobre todo porque existe una realidad regional que es muy diferente de lo que puede ser en otras zonas. El Pami, fundamentalmente en su aspecto social, funciona a través de muchos Centros de Jubilados y una Federación que los congregue es algo muy importante".

Ramiro Alfonso, coordinador de Promoción y Prestaciones Sociales de la obra social nacional, agregó que "el Pami valora muchísimo la representación de los jubilados para hacernos llegar todos los reclamos, pedidos y también agradecimientos por los logros. También quería invitar para el 15 de junio, cuando se trabaja la sensibilización ante el maltrato y violencia al adulto mayor. Es bueno que para esa fecha toda la sociedad concurra a los Centros de Jubilados".