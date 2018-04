Proyecto de saquitos de té de rica rica está demorado

Estuvo por Abra Pampa días pasados Marina Klemensiewicz, de la Subsecretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, supervisando el avance de obras enmarcadas dentro de la primera etapa del programa "Hábitat" en la ciudad y en otros poblados, donde se puso en marcha desde el año pasado la construcción de baños y de habitaciones.

La funcionaria nacional fue recibida por Rosario Andrada, titular de las "Warmis Sayacsunco", quien demostró su alegría por tan importante visita. Lamentó que en Abra Pampa los avances en las obras no sean lo mismo que en la zona rural, aunque no descartó el beneficio de una segunda etapa cuando finalice la primera a mediados de este año, lo que permitirá seguir beneficiando a la sociedad con la construcción de más baños o habitaciones.

En la actualidad se encuentran terminados 1.386 baños de los 1.800 y 48 habitaciones restando por realizar alrededor de 240, según indicó Rosario Andrada de Quispe.

Klemensiewicz también tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de la asociación "Warmis" donde se espera poner en funcionamiento una hilandería. En las semanas venideras se prevé el traslado de maquinaria en el rubro desde San Salvador de Jujuy como así también la compra de herramientas que demanda el proyecto ya que su funcionamiento se estima en un lapso de un mes. Una vez que empiece a funcionar la hilandería se podrán fabricar prendas a base de fibra de llama e hilo de oveja. Es importante mencionar que en Palpalá se encuentran capacitando a cinco jóvenes para el funcionamiento del emprendimiento.

También se supo que el proyecto de la fabricación de saquitos de té de rica rica se encuentra demorado por varias situaciones burocráticas. Es el caso de que la rica rica no se encuentra inscripta en el Código Alimentario Nacional y para la cual se solicitan muchos trámites no permitiéndose vender el producto. Otro dato importante que impide el inicio del proyecto es que no se permite reconocer la rica rica del campo, sino que debe ser producida en un invernadero. La gente en la zona del campo sigue consumiendo la rica rica como aromático en el mate.

Es una pequeña planta que abunda en toda la zona puneña, especialmente en los lugares blandos como la arena.