Intentaron tomar tierras en San Pedro

Unas cincuenta familias, que indicaron, que no cuentan con un lote donde vivir, irrumpieron en la mañana de ayer en una franja situada frente al asentamiento Juan Pablo II, ubicado al sudoeste de San Pedro de Jujuy y comenzaron a cortar pastizales para demarcar un terreno. La oportuna intervención de la Policía de la Provincia frenó la usurpación, informando a las familias que ya se contaba con la orden de desalojo y más de un centenar de efectivos de las distintas dependencias de la fuerza estaban apostados en el lugar. Afortunadamente no se tuvo que utilizar la fuerza para que las familias desistan de tal actitud, ya que se dispuso la confección de un listado con nombre y datos de cada familia, la que se realizó ante la presencia de la Policía y del ayudante fiscal de la Delegación N§ 2 Matías Mora, y fue entregada a las autoridades municipales para ser evaluada. La gente se retiró del lugar y adelantó que de no tener respuesta a partir del próximo miércoles comenzarían con nuevas medidas de fuerza.

En la mañana de ayer, medio centenar de familias machete en mano, comenzó a voltear los yuyarales en un sector utilizado como basural, como aguantadero de delincuentes y escondite para menores que consumen estupefacientes, según el relato de la gente. Acotaron que el pésimo estado de ese sector sumado a la necesidad que tienen las familias, los animó para usurpar un lote. Tras tomar conocimiento del hecho, arribó la jefa de la Unidad Regional 2 comisario mayor Irma Calapeña, el jefe de Área de Operaciones comisario inspector César Tapia y el ayudante fiscal Matías Mora, quienes se pusieron al frente de la situación, dialogando con las personas para que se retiren.

La gente solicitó que se deje constancia del mal estado del sector y en un recorrido pudo observarse microbasurales, algunas chozas de plásticos que, según explicaron, son utilizadas por menores que se drogan, por delincuentes que luego de perpetrar un robo en los barrios bajos, como Bernacchi y San José, se amparan en los matorrales.

Dieron cuenta además de la gran cantidad de alimañas. "Todo esto podría cambiar si en vez de tener abandonado este sector nos cederían un lote para cada familia, porque ni siquiera se viene a limpiar ".