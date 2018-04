Cacho Castaña arrepentido: "Pedí disculpas pero a veces no alcanzan"

Tras ser duramente criticado y hasta repudiado por su frase sobre la violación, después de varios meses Cacho Castaña recordó ese momento y admitió que la pasó "mal": "Pedí disculpas enseguida porque hay gente que se pudo sentir muy mal con esto y no me di cuenta. Pero a veces las disculpas no alcanzan, siguieron por tres meses dándome con un caño".

El famoso cantautor estuvo este sábado en el programa de Mirtha Legrand y, al ser consultado por el tema, se mostró arrepentido. "Es un dicho callejero, ni siquiera es un refrán. Se me escapó", argumentó.



En ese contexto, admitió que tuvo un "verano duro y difícil" y que hasta tuvo que suspender "dos" conciertos que tenía programados para ese entonces "porque del Ministerio de Justicia llegó una carta al teatro diciendo que por favor levantara las funciones".

Ante ese aviso, Cacho Castaña dijo: "Si yo hago esto (por el show), hay mil personas, un escrache, me van a tirar un huevo". Y agregó: "La pasé mal, no me gustó todo lo que vino después".

"Si la violación es inevitable, relájate y goza", había dicho durante una entrevista televisiva en enero, que inmediatamente se replicó en las redes sociales y en las noticias (incluso en medios de otros países como España y México).



"Era por otra cosa, no por la violación. Me arrepentí. No estoy en contra del feminismo, al contrario, soy más feminista que nadie", aseguró Castaña en la mesa de invitados.

"Lo que pasa es que el tenor del dicho es tan doloroso...", interrumpió Amalia Granata, otra de las invitadas. "Entiendo y es súper valorable tu arrepentimiento, pero es tan doloroso...", remarcó.

Por eso, el artista volvió a explicar: "Yo me dí cuenta que hice daño por un par de llamados que tuve. Al toque me di cuenta, hice macana y automáticamente pedí disculpas".

El próximo 11 de mayo se presentará en el Luna Park, junto a Palito Ortega, en lo que será su regreso a los escenarios después de varios meses de inactividad.