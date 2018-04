Es integrante de la defensoría Lgbtq, Buenos Aires, disertó en el Pre Congreso Provincial de Educación Sexual Integral. Realizó un enfoque de los derechos para “una ciudadanía sexual desde la educación para todos”.

¿Cómo plantear que los derechos conquistados son transversales y que se debe acompañar desde la educación?

Hay que plantear la educación sexual integral desde el paradigma de los derechos humanos, soy abogada y mi disciplina me introdujo desde la perspectiva de los derechos humanos, los nuevos paradigmas de la niñez y entender la diversidad, la sexualidad y los derechos del niño, la niña y adolescentes desde los derechos humanos y con este derecho a acceder a una educación sexual integral para todos y todas.

-¿Qué es lo que se necesita para que se implemente la ley?

La verdad que tiene su déficit, si bien la ley es vieja, hay materiales, cursos, capacitaciones en todo el país; pero dentro del sistema federal que tenemos cada provincia genera sus contenidos educativos para cada currícula y muchas veces deja afuera lo que es la educación sexual integral.

-¿Qué es lo esencial para empezar a abordar este tema en educación?

Manejarlo claramente, que caigan los prejuicios en relación a que cuando hablamos de educación sexual integral es algo riesgoso, no tenemos que alarmarnos ni alarmar, ni entender que los niños van a salir a hablar de cosas que no saben o para las que no están preparados. Se piensa en eso que son chicos, y que no deben hablar de esas “cosas”. Y la verdad que si hay un abusador no pregunta qué edad tiene el nene o si está preparado o no. Entonces hay que brindar herramientas a los hijos en todo sentido para que puedan entender, para manejarnos y para trabajar la sexualidad de una manera más coloquial sin prejuicios y no entenderla como un tabú o un mito.

-Cree que las nuevas familias del siglo XXI impulsan a generar más herramientas destinadas sobre todo para los adultos…

Hay que buscar herramientas. Por ejemplo mi hija va a segundo grado y es difícil que encuentre un manual de educación que le muestre su familia. No lo va encontrar y no quiero que le marquen que es distinta porque no lo es, es una niña como cualquier otra. Entonces dentro de las escuelas se tiene que comprender los alcances de la diversidad que también van acompañados de estos procesos. La educación sexual integral tiene que mostrar las distintas disidencias para que todos y todas vivamos en diversidad y por supuesto en el mayor respeto.

-Las leyes son claras, pero ¿considera que a veces no se interpretan cuando hablamos de diversidad?

Sí, las leyes son claras, a veces el ejercicio de la ley cuesta. La ley garantiza el principio igualitario, el trato a la diversidad, los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño, y tenemos leyes específicas como la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario que resguardan a nuestras familias. Incluso las normas dicen hasta cómo las resoluciones del Consejo Federal de Educación tienen que adaptarse, hasta en los libros, o las notificaciones en las escuelas que no deben decir papá o mamá solamente, sino tienen que decir hijo/a de. Es decir para adaptar todos esos formularios a no reflejar una familia tipo, sino a la diversidad familiar.

-En Salta, el caso de Tiziana, el acompañamiento y la voluntad de los padres para cambiar su identidad de género ¿considera es un gran ejemplo para la sociedad?

Sin duda, lo decís bien es voluntad, pero también es una obligación como padres y madres en el ejercicio de nuestra responsabilidad y acompañamiento de la crianza. Tenemos el deber de acompañar el proceso y tenemos el deber de escuchar a los hijos. Los padres de Tiziana han conmovido a la sociedad en relación al acompañamiento de su hija. Es contundente esa situación por la firme decisión de Tiziana hizo caer los prejuicios y queda entendido que el derecho a la identidad de género se debe respetar y esos niños son sumamente felices después de realizar esos procesos. Hay un nuevo paradigma en niñez, la Convención de los Derechos del Niño es histórica como instrumento de derechos humanos que tiene más ratificaciones a nivel mundial. Sin embargo cuesta hoy entender a un niño como sujeto de derecho, todavía seguimos tutelando, pensando por ellos y pensamos mal porque no nos permitimos escucharlos. Ellos quieren ser y la ley es clara garantiza el derecho y el respeto a cada niño a que si quiere hacer el cambio registral- que no es obligatorio- y esos cambios registrales son reversibles.