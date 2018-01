Zapla comienza la pretemporada con bajas y sin refuerzos

Altos Hornos Zapla con 5 bajas confirmadas, un posible regreso y sin refuerzos, hoy en doble turno (a las 10 y luego a las 16) empezará los trabajos de pretemporada de cara a la Primera Etapa de la Fase Reválida del Federal A donde integrará la Zona D que dará inicio el 2 de febrero en Corrientes ante Mandiyú, pero primeramente deberá afrontar la Primera Fase Eliminatoria A de la Copa Argentina 2018 el viernes 19 en San Andrés (Tucumán) contra San Jorge en el duelo de ida.

Después de la Primera Etapa en el último semestre de 2017 donde por diferencia de goles con Crucero del Norte no lograr la clasificación el "merengue" se quedó sin Javier Colli, Pablo y Jonatan Acosta, Francisco Ladogana, David Oltolina y con un Marcos Brítez Ojeda expectante por retractarse de su decisión y esperanzado en ver si desde la Comisión Directiva se realizar un esfuerzo para que se concrete su regreso luego de algunos contactos telefónicos con el representante. Según trascendió el volante estaría dispuesto a escuchar una oferta para poder retornar a Palpalá.

Y dependiendo de las negociaciones con Brítez Ojeda, el técnico Horacio Zingariello espera que continúe para así poder concretar el arribo de un arquero y un delantero de área. Caso contrario se deberá recurrir a un volante mixto. Y por el momento se mantiene interés por tres goleros (Federico Giacone de Pácifico de Mendoza), Francisco Bordón de San Jorge de Tucumán y Sebastián Sánchez de Rivadavia de Venado Tuerto) y con otros delanteros (Miguel Puntano de Central Norte entre otros). En tanto que el volante Jairo Saavedra, en la lista de buena fe, se sumaría al plantel en caso de que se le achique la mora salarial del anterior certamen 2016/17.

Durante la pasada jornada ya habían arribado Mauricio Ocaño, Edelmiro Martinich, Martín Cabrera, Nicolás Fernández y en hora de la noche esperaban por Facundo Tello, Rubén Robledo Correa, Julio Lezcano e Iván Caravaca entre los jugadores que no son de la provincia. A ellos se le sumarán Hugo Villanueva, Juan Méndez, Diego Sueldo, Ignacio Lobo, Elvio Villagra, Néstor Aguirre, Néstor Ortega, Germán Romay, Facundo Cortez, Facundo Mealla, Walter Cuevas, Juan Pascuttini, Matías Zelaya y Lucas Volken. Los últimos tres jugadores mencionados vienes recuperándose de diferentes lesiones y la pretemporada será fundamental para reencontrar su nivel futbolístico y en el caso particular de Volken continuará con la rehabilitación en Rafaela con su kinesiólgo particular para cumplir con los tiempos establecidos y recién volver a la ciudad siderúrgica.

En la primera jornada se efectuarán trabajos de adaptaciones a la fuerza a cargo del licenciado Pablo Patiño. Sabiendo que previo a la fiestas de fin de año se les envió las tareas físicas a realizar. Y por la tarde se desarrollarán algunos trabajos en el campo de juego con el balón.