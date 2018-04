Sorpresa en la "Bombonera", Boca perdió ante Defensa y Justicia

Boca Juniors volvió a jugar mal y cayó sin atenuantes 2 a 1 ante Defensa y Justicia. En el marco de la vigésima segunda fecha de la Superliga en “La Bombonera” con el arbitraje de Fernando Rapallini.

El “xeneize” salió mal, porque de entrada Cardona tiró un taco en medio del ataque local y le dio el contragolpe letal al “halcón” que comandó Bareiro y terminó a los 5 minutos con la definición de Fernando Márquez apareció solo por el medio

Boca salió herido a buscar la igualdad, ganó en espacios porque la visita se retrasó y apostó al contragolpe, sin embargo no tuvo la profundidad suficiente para llevar peligro al arco rival.

Pero la alegría del puntero llegó a los 30 minutos con la fortuna que Dylan Gissi peinó la bocha en contra de su propia valla tras el centro cruzado de Pavón.

Tras cartón Defensa pudo haberse puesto otra vez en ventaja, Fernández quedó solo de frente al arco tras falla entre Goltz y Magallán, pero definió afuera. Los errores en la defensa de Boca es un mal que el Mellizo Barros Schelotto no puede solucionar, salió apretado Rossi con Barrios, el volante se la devolvió suave y apretado por Ciro Rius tuvo que meter la mano. Tiro libre indirecto que terminó en nada.

En el complemento Boca lo buscó por los costados, pero falló en el pase final. Así y todo, Nandez entró en diagonal solo y definió suave a las manos del arquero.

Cuando Boca intentaba, le faltaba claridad, una mala salida de Magallán, tocó la bocha al medio y Márquez a los 30 minutos el delantero infló las mallas.

De contragolpe Molina solo por la derecha definió afuera tras buen pase de Márquez.

Boca apurado buscó la igualdad, pero siempre equivocó el camino ante un rival que se defendió bien, sin perder el orden en la última línea.

La última chance estuvo en los pies de Ábila que tras centro de Fabra no alcanzó a darle dirección a la pelota y se fue por encima del horizontal.

Boca cayó en “La Bombonera” ante un rial efectivo que pegó en los momentos justos, tuvo las mejores chances y aprovechó bien las fallas que la última línea del elenco comandado por los “mellizos” Barros Schelotto tienen desde hace ya varias fechas atrás más allá de seguir como puntero.