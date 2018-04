Exitoso programa de pasantías

Desde el mes de enero la empresa SSR Chinchillas - Pirquitas lleva adelante un programa de capacitación y pasantías rentadas con un primer grupo de trabajo. Para eso recurrieron a seis pasantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Jujuy, entre ellos de ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería de minas y actualmente se están integrando dos estudiantes más de San Juan, ambos de ingeniería de minas.

Las actividades implican prácticas y aprendizajes con un contrato de 6 meses de duración, en donde estos jóvenes aprenderán, pondrán sus conocimientos en campo y, finalmente, realizarán trabajos en un entorno laboral real y concreto.

Al respecto, Nayra Ovando, estudiante de Ingeniería Química, explicó que "es un ambiente nuevo para nosotros, incluso para muchos es un primer trabajo. Por nuestra parte nos propusieron llevar adelante un proyecto en el cual tenemos distintas tareas asignadas a parte del proceso como el control de celdas de flotación de planta, análisis en la planta de agua potable, trabajos en el circuito de la línea de zinc y muchas cosas más relacionadas a mantenimiento, servicios, reactivos, entre otros".

En tanto, Javier Aramayo, estudiante de ingeniería en minas, lleva a cabo tareas en el laboratorio metalúrgico. Según relató, "es mi primera experiencia laboral; vas aprendiendo cosas diarias, proponiendo otras". Para varios de estos jóvenes, esta experiencia se constituye en un espacio privilegiado de inicio del mundo laboral. Como contó Marcelo Torres, estudiante de ingeniería química, "la experiencia que sumé es muy buena, comparando las pasantías en otras empresas. Yo me había hecho una expectativa de llenar planillas, de ir por datos, algo más testimonial. Pero aquí la experiencia es de un ingeniero junior. A mí me tocó el área Operaciones Planta. Los trabajos que realizamos son trabajos reales, en contacto permanente con diferentes áreas, con jefaturas, con operarios, con responsabilidades y objetivos. Estoy muy contento y satisfecho con lo que me toca realizar".

Trabajo en equipo

Parte del trabajo que realizan estos jóvenes, los pone en contacto con las responsabilidades y compromisos de trabajar con otras personas. Así lo señaló Nayra Ovando, otras de las pasantes, quien marcó que trabajan "con jefes, supervisores, operarios y con los demás pasantes. Aquí las actividades también te vinculan con la gente de catering, con la de limpieza y con gente de la oficina en Jujuy. Todo es muy dinámico pero nos apoyaron, porque no es fácil encontrarte 10 días en la mina. Luego, con un ambiente ameno, te dan consejos, ves cómo cada uno está en su objetivo, con sus tareas y así, trabajando en equipo, te vas adaptando".

Así también, las distancias de los proyectos mineros demandan la dificultad de cumplir regímenes o agendas laborales, que en el sector se denominan "roster". Esta modalidad organiza equipos de trabajo y actividades en diferentes turnos alternados, lo cual apunta a mejorar la eficiencia en la operación y mantener un trabajo continuo; es que los trabajadores no pueden ir y volver a sus hogares todos los días. Para esta instancia los jóvenes practican un roster de 10 días en mina alternados con 10 días de descanso, tal como lo realizan los demás empleados.

Javier Aramayo relató cómo se desarrolla una jornada laboral. "Un día en la mina consiste en llegar al laboratorio, luego del desayuno, y ahí te encontrás con actividades programadas. Se hace una charla de 5 minutos sobre seguridad, las tareas a realizar, entonces esto se comunica de manera interactiva. Seguimos así con las tareas: por ejemplo en este último roster se trabajó con una receta de flotaciones para un stock. Entonces tenés pruebas, inspecciones, evaluaciones, es un trabajo largo. Otro día, por ejemplo, se realizan inspecciones de equipos, se evalúan e informan desgastes, paneles. Así tenés ordenados turnos. Hay que acostumbrarse a estar 10 días allá y a veces te perdés cosas. Luego tenés 10 días "abajo' y los disfrutás y así te vas dando cuenta de que tenés que aprovechar los tiempos".

La seguridad como prioridad

Al consultar por cuestiones particulares sobre lo aprendido en SSR, los jóvenes recurrentemente recalcan el tema de la seguridad. Como señaló Marcelo Torres, "un aprendizaje que me pareció distintivo es la cuestión de la seguridad. Por ejemplo, las reuniones previas a cada jornada, las indicaciones permanentes, los equipos que incluyen guantes, botas o equipos especiales, los lugares de tránsito, las escaleras, las barandas, hay que estar atento a todo. Quizás las personas que son nuevas son a las que más hay que insistirles. Es una cuestión permanente".

Los pasantes coincidieron en que el día que se reciban, tienen la expectativa de trabajar en el sector minero.

Sobre el programa

Por parte de SSR Chinchillas-Pirquitas, Ricardo Rodríguez, gerente de Recursos Humanos y a cargo de Relaciones Comunitarias de la empresa, señaló que están convencidos de que la clave del crecimiento está fundada en las personas. “Hemos identificado una serie de programas que nos impulsan día a día al desarrollo de la organización. Uno de los programas claves es el de Jóvenes Profesionales, que lo hemos iniciado en nuestra planta y en los próximos meses lo estaremos aplicando en mina y en áreas de servicios y soporte”. Según dijo, eso les permite aplicar nuevos procesos, tecnologías 3.0, tácticas y técnicas de gestión integral. Por eso invitó a los profesionales de la provincia a ser parte de la empresa sumándose al equipo del Programa de Jóvenes Profesionales.