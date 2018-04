Gimnasia y una verdadera final ante el escolta Aldosivi

Atrás quedó la derrota en manos de Independiente Rivadavia en Mendoza. Hoy Gimnasia tiene su revancha en casa. A partir de las 17 recibirá al puntero de la B Nacional, Aldosivi de Mar de Plata, y espera un gran marco de público en el estadio "23 de Agosto" para alentar al equipo que representa a la provincia.

Los muchachos de Martín Astudillo saben que esta tarde deben sumar de a tres. No les queda otra si pretenden seguir con chances concretas de pelear el primer ascenso a la Superliga. También es fundamental volver a ganar tras el empate con Ferro y la caída en el cuyo para encaminar la campaña.

De todas maneras, el "lobo" no debe volverse loco. Al contrario. Debe ser más inteligente que su rival.

Está claro que la impronta de Astudillo es atacar permanentemente, pero hay que utilizar todo el campo posible, rotar el balón y sobre todo pensar que el partido dura 90'. Un gol tiene la misma validez en el minuto 1 que en el último.

Además, el "tiburón" llega con la frente en alto porque fue el único que dio el salto en la jornada pasada. Todos los que pudieron pasar en el tabla al entonces líder Atlético de Rafaela, que tuvo descanso, fallaron. Sólo Aldosivi le ganó a Dálmine y miró a todos desde arriba.

El entrenador "albiceleste" sólo realizará una variante respecto al fin de semana con respecto al fin de semana pasado. Luis Casarino debutará en el certamen en lugar de Ignacio Sanabria, quien fue expulsado. El resto de la formación será la misma, en un hecho evidente que el "Pulpo" banca a sus jugadores. Es que más allá que algunos no están en su mejor momento individual, sólo cambia pieza por pieza. Es de esperar que este respaldarazo sea correspondido con buenas actuaciones.

La visita, por su parte, levantó su búnker en Perico. La delegación marplatense entrenó en la tranquilidad del hotel Los Arcos, donde el DT Walter Perazzo también confirmó una modificación: Ezequiel Parnisari entrenará en el fondo por el lesionado Ismael Quilez.

El "tiburón" se parará con una línea de cinco atrás, pero con dos laterales que tienen la obligación de sumarse a la línea de volantes y arriba apuesta sus mejores fichas al tridente Medina-Telechea-Chávez.

Se viene un gran encuentro. El dueño de casa es consciente que debe festejar sí o sí. Sin embargo, Aldosivi también sabe cómo viene la mano en este sprint final. No sumar implicaría alejarse del flamante líder de la competencia, San Martín de Tucumán.

“Santo” líder

San Martín de Tucumán (35 puntos) se trepó anoche a la cima, al vencer a Agropecuario (31) por cuatro a dos. En una “Ciudadela” repleta, el “santo” supo reponerse dos veces y consiguió un triunfo valiosísimo. Por su parte, Sarmiento de Junín (33) quedó tercero al derrotar a Mitre por dos a uno. Cuarto se ubica Atlético de Rafaela (32), pero recién jugará mañana con Boca Unidos. Almagro, Agropecuario y el “lobo” tiene la misma cantidad de unidades, ocupando el 5º, 6º y 7º puesto por diferencia de goles. Instituto y Juventud Unida acumulan 30 respectivamente, cerrando los clasificados al Reducido con el 8º y 9º lugar.Hoy se enfrentarán desde las 12, Los Andes vs. Independiente Rivadavia; a las 15.30, Villa Dálmine vs. All Boys y a las 16, Estudiantes de San Luis vs. Brown de Adrogué.