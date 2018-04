Graves amenazas a periodista de El Tribuno por cubrir procedimiento policial

Tras realizar la cobertura de un procedimiento policial, la periodista Nora del Rosario Ruiz, corresponsal de El Tribuno de Jujuy en San Pedro, recibió graves amenazas a través de mensajes que fueron enviados a su cuenta de Facebook, y lo inaudito, es que dichas amenazas , habrían sido realizadas desde el interior del Penal de Gorriti, donde el sujeto está detenido. Al momento, nuestra corresponsal puso en conocimiento del hecho al responsable de la Delegación N° 1 ayudante fiscal Adolfo Froilán Flores, quien solicitó que se apersonara en la oficina correspondiente para radicar la correspondiente denuncia, la que fue recepcionada en la Brigada de Investigaciones.

Una vez más, ocurren estos hechos que lesionan gravemente la libertad de prensa, violando el derecho constitucional y que tienen como principal objetivo impedir que periodistas puedan cumplir con su labor.

Poco antes del mediodía del sábado, Nora Ruiz, llegó hasta el asentamiento 25 de Mayo, ubicado detrás de la ruta nacional 34, en el sector Oeste de San Pedro de Jujuy, para cubrir un procedimiento que llevaba adelante la Brigada de Investigaciones y posteriormente la División de Drogas Peligrosas. En la vivienda, según las fuentes, se comercializaban elementos que eran sustraídos por motochorros y dado el elevado índice de hechos delictivos que se registran en la ciudad, se habría ordenado el allanamiento a la mencionada vivienda, donde se secuestraron diversos elementos, además de una cantidad de estupefacientes, dinero y celulares.

Al arribar y comenzar a cubrir, la periodista fue amedrentada por dos mujeres que corrieron hasta donde se encontraba, a unos 15 metros del lugar donde se llevaba a cabo la medida, quienes le gritaron que no sacara fotos y que no se acerque a la casa, entre otras advertencias subidas de tono. “Fue allí cuando una persona de sexo masculino se me acercó y me habló con respeto, diciéndome -Norita podés hacer tu trabajo tranquila, te pido que disculpes a mis hijas, están alteradas por esta situación. Trabaja tranquila-, ante lo cual proseguí con mi trabajo”, dijo Nora Ruiz.

Acotó que cuando la policía sacaba del interior a una mujer que estaba esposada y la subió al móvil, desde el interior comenzó a vociferar – “ya vas a ver lo que te va a pasar, quien m.. sos para que vengas a sacar fotos a mi casa, a escracharme, ya vas a ver hija de p….”.

“Sin terminar la cobertura con la notas respectivas a las autoridades judiciales que estaban presentes, para evitar inconvenientes me retiré del lugar y me dirigí a la Brigada de Investigaciones para recabar información respecto al hecho en cuestión. En horas de la tarde cuando me disponía a redactar la nota, observé que en el Messenger de mi cuenta de Facebook había un mensaje de un sujeto cuyo perfil decía Katu Camacho, quien con alevosía e insultos, me amenazó con términos que, pese a los errores ortográficos aducía claramente gravísimas amenazas, entre otras – que p.. tenés que ir con la Brigada a filmarla a mi hermana yo voy a salir de la cárcel de Gorriti y te voy a pillar así no vas a filmar a nadie más, fíjate con quien te estás metiendo la p…. ni la policía te va a defender-. En otro mensaje acotó – no te metas con mi familia porque vos a mi o me conocés y esos p.. de la Brigada ya les voy a mandar a lastimar a sus mujeres y a sus hijos-. Al momento puse en conocimiento de la fiscalía de turno y realicé la denuncia correspondiente en la Brigada de Investigaciones, pues consideraba como un hecho grave, el que un interno del Penal tenga acceso a un teléfono celular y a internet para efectuar amenazas de este tipo.

Las actuaciones están a cargo de la Brigada de Investigaciones con la participación de la Delegación N° 1 a cargo del ayudante fiscal Adolfo Froilán Flores y la Fiscalía de Investigación N° a cargo del agente fiscal Ernesto Resúa.

Solidaridad de los colegas

Los colegas de El Tribuno de Jujuy que desempeñan funciones en la redacción central y las distintas corresponsalías de este medio en diferentes ciudades de la provincia repudiaron “totalmente” las amenazas recibidas por Nora del Rosario Ruiz, de la agencia San Pedro de Jujuy.

Frente a estos hechos queda al descubierto la impunidad con que se manejan los internos alojados en las distintas unidades dependientes del Servicio Penitenciario de la provincia.

El uso de teléfonos celulares a través de los cuales no solamente se amenaza como en este caso sino que se realizan secuestros extorsivos ponen en serio peligro la integridad física de personas mayores por lo general y que en la mayoría de los casos viven solas.

Los periodistas de El Tribuno de Jujuy solicitan a las autoridades judiciales y policiales velar por la integridad física de la compañera y amiga Nora Ruiz. Las autoridades provinciales tienen el deber y la obligación de que las autoridades penitenciarias brinden un detallado informe de lo que sucede en las Unidades Penales donde se encontraron recientemente 180 ravioles con cocaína. La denuncia fue realizada por los familiares de Emmanuel Flores de 21 años, asesinado en el Penal de Gorriti, y manifestaron que en el pabellón donde lo mataron hay drogas y armas.