Se viene otra semana complicada en los bancos

La Asociación Bancaria sostuvo ayer que analiza la posibilidad de poner en marcha un paro de 48 horas esta semana si no reciben una mejora en la oferta salarial entre lunes y martes, al argumentar que las entidades financieras tienen "astronómicas ganancias" e imponen "hasta julio un aumento de tan sólo el siete por ciento".

El secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, apuntó: "Los banqueros están imponiendo el paro".

""Hace siete días recibieron una exhortación del propio Ministerio de Trabajo para que supere su oferta, más allá de la actitud que tiene el Gobierno de poner un cepo al salario y no a los precios", apuntó.

En ese sentido, subrayó: "No se descarta un paro de 48 horas" y argumentó que las medidas de fuerza se explican por la "violencia institucionalizada de banqueros y el Gobierno". "Pensamos que en las primeras 48 horas de esta semana no va a haber asambleas, pero en ese período tiene que haber soluciones", enfatizó, al tiempo que pidió "comprensión" por la interrupción en las actividades del sector. Cuestionó a los bancos por entender que "mientras tiene astronómicas ganancias, imponen hasta julio un aumento de tan sólo el siete por ciento". Apuntó: "Pretenden que nosotros esperemos cruzados de brazos la pérdida de poder adquisitivo de nuestra familia". "Hace cuatro meses estamos en esta negociación y lo que ofrecieron fue un siete por ciento en julio", insistió Berrozpe, quien estimó que "en realidad, es un aumento de poco más de diez por ciento en el año".

Otros sindicatos

Estatales de Upcn, metalúrgicos de la UOM y Camioneros figuran en el grupo de gremios influyentes que aún no firmaron su paritaria 2018, aunque el primero se encamina a cerrarla en breve mientras que los otros dos vislumbran una negociación más dura y extensa. Más allá de los gremios que no sellaron su aumento y se encuentran en plena pugna (docentes, bancarios, metrodelegados), existe otro grupo de organizaciones que tampoco acordaron pero aún no fueron a un conflicto.