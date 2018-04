Los pastores nucleados en la Asociación Evangélica Asamblea de Dios dieron a conocer su postura sobre el aborto en el marco de la discusión que llega adelante el Congreso de la Nación para la despenalización. Indicaron que están a favor de la vida de la mujer y también del niño por nacer y que es insostenible pensar que el derecho a la vida queda relegado al derecho de elegir.

Proponen“crear espacios parauna discusión seria y profunda. Renunciar a la frivolidad de ver el aborto como solución rápida.

Los pastores Pascual Tapia Presbítero de la Asociación Evangélica Asamblea de Dios y el Pastor Daniel Gutiérrez vocero de la institución, en diálogo con nuestro medio indicaron que "entendemos que la fe cristiana, se mezcla con cuestiones de ética, de ciencia, de economía y otras áreas, y que tiene una cosmovisión más grande y amplia, no se ocupa únicamente de la liturgia del domingo, por eso queremos ser parte de esta debate y la voz de nuestra comunidad sea escuchada". Comentaron que en las iglesias que además de impartir el dogma, también se realizan tareas de contención social, en donde se observan las nefastas consecuencias que enfrentan algunas mujeres que pasaron por un aborto, sobre todo en lo que refiere a su salud psicológica. "Entendemos que la única manera de poder acallar la voz de la conciencia, de poder cauterizar el dolor que se puede sentir frente a un aborto es cosificando el embrión, decir que no es humano, pero esto es falso y nosotros sentimos la obligación de decirlo y defender el derecho a la vida que tenemos todos", agregó Gutierrez, al tiempo que se preguntó "qué racionalidad puede sostener que a los niños de 12 semanas sí se los puede matar, pero a los de trece años no, es impensable".

"Como Iglesia, nuestra premisa es predicar el evangelio de Jesucristo, y ello incluye la contención primeramente de las personas, si ningún tipo de discriminación. En segundo lugar buscamos la restauración en las personas y familias enseñando la palabra de Dios, y en tercer lugar trabajamos en laproyección de las personas, buscamos que salgan adelante cumplan sus sueños y anhelos", explicó. Por otro lado, el pastor Daniel Gutiérrez dijo que la Iglesia está dispuesta a dar este debate y defender la postura sobre el cuidado de la vida sin ningún tipo de discriminación. Invitó a toda la comunidad a acercase a la institución para compartir ideas, comunicarse al teléfono 388-

155123154 o dirigirse a la Asociación Evangélica Asamblea de Dios, ubicada en avenida Almirante Brown n§ 662.

En la jornada de ayer entidad adhirió a la marcha por la Vida.

La postura

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), emitió un comunicado en el que explica su postura. Aciera en representación de más de 15 mil congregaciones evangélicas a lo largo de todo el territorio nacional, dijo que "defendemos el derecho a la vida, como derecho fundamental y superior a todos los demás, posicionándose a favor de la vida de la madre y del niño por nacer. El falso argumento en favor del aborto, llamado "derecho a elegir', nada dice del "derecho a vivir' del que está siendo gestado. La ideología favorable al aborto trata de instalar la idea de que solo existe una persona, cuando la ciencia afirma que hay dos. Nuestra posición en favor de la vida no es confesional o religiosa, sino científica, racional y ética. Afirmamos el valor supremo de la vida desde la concepción hasta la muerte natural".

Prevención, educación sexual, acompañamientoa embarazadas, y mejora de la ley de adopción son las propuestas alternativas.