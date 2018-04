Alerta por rebrote de sarampión en Latinoamérica

En septiembre comenzará una campaña de vacunación antisarampionosa con una dosis adicional para reforzar la inmunización de pequeños de 13 meses a 4 años. Si bien fue organizada desde el año pasado, el rebrote del virus en Latinoamérica y el caso detectado en Buenos Aires generan un alerta por lo que recomiendan completar los esquemas de vacunación de niños y adultos.

La campaña no se adelantará y se concretará en septiembre con lo cual durante dos meses se prevé llegar con la dosis "adicional" a la población objetivo que se estima ronda 50 mil niños. "Es una campaña de seguimiento de vacuna antisarampionosa, para niños entre 13 meses o un año, y cuatro años, 11 meses, 29 días, porque son estos niños los que han recibido una sola dosis de sarampión, no han recibido la segunda", explicó la jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia, Roxana Fatum.

Es que se estima que un 10% de ellos no respondió a la vacuna porque su sistema inmune no estaba preparado, o una falla vacunal, que sumaría otro 10% por mala composición de la vacuna o porque no estaba bien conservada. "Es una dosis adicional, sea cual sea su estado de vacunación. Es para darle una segunda oportunidad de una respuesta inmunitaria", precisó.

Recordó que esto ya estaba programado porque se realiza cada cinco años, y durará dos meses apuntando al 80% el primer mes. Apunta a inmunizar a los chicos que no están bien por tener una sola dosis, y pretender darle una segunda oportunidad a que reciban la vacuna y el antígeno. "Sabemos que hay un rebrote de sarampión en todo el mundo", explicó Fatum y detalló que el año pasado hubo varios países que informaron casos, entre ellos Venezuela, Brasil tuvo un brote importante en 2016 y 2017, ingreso a Perú, Antigua y Barbuda. "Esto sucede porque hay países que han dejado de vacunar y por la importación de casos", precisó explicando que en la beba de ocho meses que se dio en Buenos Aires, no pudo haber recibido la vacuna porque se aplica a los 12 meses.

"En el 2000 fue el último caso autóctono de sarampión y fue en Córdoba, en 1998 fue la última muerte en Argentina por sarampión, en 1992-93 tuvimos un brote en Jujuy que fue en todo el país", precisó Fatum.

Si bien, Argentina eliminó el sarampión, en los últimos 18 años hubo casos importados, según lo indicado por la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Inmunoprevenibles, Miriam Burgos, durante la reunión de especialistas en infectología de Nación, que se reunió recientemente en la provincia de Buenos Aires con sociedades científicas. Ahora la dosis adicional reforzará la inmunización en niños. Y es que el esquema actual de la vacuna es a los 12 meses, la segunda entre los 5 y 6 años de vacuna doble viral o triple viral. "Lo importante es que si se mantiene las coberturas de vacunación por encima del 95%, es decir con buenos niveles de vacunación, no vamos a tener problemas de reintroducción, de rebrote", dijo Fatum aclarando que no se adelantará la campaña. Por ello la recomendación es tener al día la vacunación de los niños y adultos; lo ideal es que sea vacuna triple viral, que protege contra el sar

La enfermedad

LOS SÍNTOMAS. SON FIEBRE EXTREMA, PUNTILLADO ROJIZO EN LA PIEL Y CATARRO.

El sarampión es una enfermedad provocada por un virus y muy contagiosa, que puede tener complicaciones que pueden agravar la enfermedad y llevar a la muerte en un menor porcentaje. Los síntomas son fiebre extrema es decir un puntillado rojizo en la piel, además de triple catarro, que incluye conjuntivitis, rinitis y tos.

“Tiene una alta transmisibilidad, por eso las personas que nacieron cuando el sarampión era endémico, se consideran inmune porque estuvieron en contacto con el virus”, aclaró Fatum.

Para el diagnóstico la indicación es que ante fiebre y exantema, manchas rojas en la piel, se estudie como un posible caso de sarampión. Por la vigilancia epidemiológica para evitar el reingreso del virus apunta a revisar carnet, mantener altas coberturas de vacunación, e intensificar la vigilancia mediante la sospecha, denuncia y estudio de todos los casos de fiebre y

Los “antivacunas” ponen en riesgo

ROXANA FATUM

“En Europa han dejado de vacunar hace varios años con vacuna antisarampionosa y con otras vacuna, por ejemplo en BCG no vacunan. Dicen "no tenemos tuberculosis, no vacunamos", y lo mismo pasa con sarampión, dicen que "ya está eliminado, no vacunamos"”, expresó Fatum al referirse a uno de los factores por los que circula el virus en el mundo.

Consideró que al bajar la cobertura de vacunación el sarampión va a reaparecer porque no se ha erradicado el virus que continúa vigente. Es por ello que habría reaparecido en Europa, y tuvo fallecidos, hubo brotes en México y en Orlando, Disney, por lo que destacó que al estar el mundo globalizado los virus se diseminan.

Se suman grupos minoritarios “antivacunas” que tienen la idea de no vacunar a sus hijos y argumentan que ellos no se enferman porque los alimentan bien, por lo que la jefa de Inmunización Roana Fatum aclaró que si bien no se enferman es porque están rodeadoz de gente que sí se vacuno. “Hay que ver la vacunación como un acto de responsabilidad y para proteger a la comunidad”.

Jujuy no escapa a la tendencia, ya que hay grupos “antivacunas” muy puntuales por lo que hay una franja de niños en edad de preescolar que no están inmunizados, que en el caso de Jujuy son grupos de la Quebrada que están organizados.

Sin embargo, Fatum explicó que no hay manera de obligarlos a inmunizarlos, pese a la vigencia de la ley de Vacunación nacional 22.019 pero no está regla.